Adalette yeni tarife: 2026'da arabulucu, bilirkişi ve tanık ücretleri güncellendi

Resmi Gazete’de yayımlanan 2026 yılı Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi ile arabulucu, bilirkişi ve tanık ücretleri yeniden belirlendi. Buna göre arabuluculuk ücretleri, uyuşmazlığın türüne ve taraf sayısına göre saatlik olarak düzenlendi.

Arabuluculuk ücretleri

Aile hukuku ve tüketici uyuşmazlıklarında; iki taraflı dosyalarda saatlik ücret kişi başına 1.000 TL olurken, 3–5 taraflı dosyalarda 2.200 TL, 6–10 taraflı dosyalarda 2.300 TL, 11 ve üzeri taraflı dosyalarda ise 2.400 TL olarak belirlendi.

Ticari uyuşmazlıklarda iki taraflı dosyalarda kişi başına saatlik 1.500 TL öngörüldü. Taraf sayısının 3–5 olması halinde saatlik ücret 3.200 TL, 6–10 kişi için 3.300 TL, 11 ve üzeri taraflı dosyalarda ise 3.400 TL olacak.

İşçi-işveren uyuşmazlıklarında iki taraf için saatlik ücret kişi başına 1.130 TL olarak belirlenirken, 3–5 taraflı dosyalarda 2.460 TL, 6–10 taraflı dosyalarda 2.560 TL, 11 ve üzeri taraflı dosyalarda 2.660 TL uygulanacak.

Kira ve ortaklığın giderilmesi uyuşmazlıklarında arabulucu ücreti iki taraf için saatlik kişi başına 1.170 TL’den başlayacak. 3–5 taraflı dosyalarda 2.540 TL, 6–10 taraflı dosyalarda 2.640 TL, 11 ve üzeri taraflı dosyalarda ise 2.740 TL ücret ödenecek.

Konusu para olmayan diğer uyuşmazlıklarda saatlik ücretler; iki taraf için 1.000 TL, 3–5 taraf için 2.200 TL, 6–10 taraf için 2.300 TL, 11 ve üzeri taraf için 2.400 TL olarak belirlendi.

Parasal ya da para ile ölçülebilen uyuşmazlıklarda ise anlaşmaya varılan tutarın ilk 600 bin TL’lik kısmı üzerinden, tek arabulucu görev yaparsa yüzde 6, birden fazla arabulucu görev alırsa yüzde 9 oranında ücret alınacak.

Bilirkişilik asgari ücret tarifesi belli oldu

2026 Yılı Bilirkişilik Asgari Ücret Tarifesi’ne göre; icra ve iflas daireleri ile sulh hukuk, tüketici, icra hukuk ve icra ceza mahkemelerindeki dosyalar için bilirkişi ücreti 2.200 TL oldu.

Asliye hukuk mahkemelerinde 3.600 TL, aile, iş ve kadastro mahkemelerinde 2.800 TL, asliye ticaret ile fikri ve sınai haklar mahkemelerinde 4.100 TL ücret uygulanacak.

İdare ve vergi mahkemelerinde 3.600 TL, ağır ceza mahkemelerinde 4.100 TL, bölge adliye ve bölge idare mahkemelerinde 4.200 TL, Yargıtay ve Danıştay’da ilk derece sıfatıyla görülen işlerde ise 5.100 TL ödeme yapılacak. Özel hukuk tüzel kişilerine verilecek bilirkişi ücreti ise dosya türüne bakılmaksızın 5.900 TL olarak belirlendi.

Tanıklık ücretleri de değişti

2026 Yılı Tanıklık Ücret Tarifesi kapsamında tanıklara, kaybedilen zamana göre günlük 130 TL ile 200 TL arasında ödeme yapılacak. Tanığın yol, konaklama ve yemek giderleri de karşılanacak. Tanıklık nedeniyle ödenen bu tutarlardan herhangi bir vergi ya da kesinti yapılmayacak ve ödemeler yargılama giderleri kapsamında değerlendirilecek.

Belirlenen tüm tarifeler 1 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girecek.