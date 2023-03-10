Adidas’ın hisseleri bir günde yüzde 2.2 çakıldı! Kayıp 2 milyar dolar

Emre ERGÜL

Alman devi Adidas’a tarihi darbe… Yahudi karşıtı söylemlerinden dolayı ABD’li rapçi Kanye West’le olan 9 yıllık iş ortaklığını Ekim 2022’de sonlandıran Adidas, sanatçının “Yeezy marka ayakkabıları elde kalınca tarihi bir zarar açıkladı.

Alman devi çarşamba günü basına dağıttığı “2022 sonuç – 2023 beklenti” raporunda, 31 yıl sonra ilk kez yıllık operasyonel kayıp yaşayacaklarını açıkladı, zarar 700 milyon Euro…

Bir başka deyişle 736 milyon dolar! Raporun gün ışığına çıkmasıyla birlikte Adidas’ın hisseleri yüzde 2.2 çakıldı. Adidas'ın CEO'su Bjorn Gulden, geçen ay yaptığı açıklamada firmanın elinde 500 milyon dolar değerinde Yeezy model ayakkabı olduğunu, bunların değerlendirilememesi ya da satılamaması durumunda firmanın 1.3 milyar dolar kayıp yaşayabileceğini söylemişti.

Gulden bu yıl için umutlu olduğunu dile getirdi: “2023, yeniden büyüyen ve kârlı bir şirket olma yolunda temellerin atılacağı bir geçiş yılı olacak. Zamanla Adidas'ı yeniden parlatacağımıza inanıyorum.

Ama biraz zamana ihtiyacımız var.” Raporun tanıtıldığı basın toplantısında şirketin CFO’su Harm Ohimeyer, geçtiğimiz yılı “hayal kırıklığı” olarak tanımladı: “Kesinlikle göstermemiz gereken performansı gösteremedik.” Kanye West, 1977’de Atlanta’da doğdu.

Genç yaşta milyarderler listesine giren West, 18 Ekim 2021’de ismini resmen “YE” diye değiştirdi. Adidas, ilk kez spor dünyası dışından biriyle, YE ile, 2015 yılında işbirliği anlaşması imzalamıştı. Yeezy modelleri, Adidas için yılda 2 milyar dolarlık bir gelir kaynağıydı.