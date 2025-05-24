Adidas'ta müşteri bilgileri çalındı: Şirket detayları açıkladı

Alman spor giyim üreticisi Adidas, dün yaptığı açıklamada üçüncü taraf bir müşteri hizmetleri sağlayıcısında yaşanan veri ihlali nedeniyle bazı müşteri verilerinin çalındığını söyledi.

Şirket, potansiyel olarak etkilenmiş kişileri bilgilendirmeye başladığını ve olayı yetkili mercilere ilettiğini açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamada, çalınan verilerin çoğunlukla geçmişte müşteri hizmetleri yardım masasına başvuran tüketicilerle ilgili iletişim bilgilerinden oluştuğunu kaydedildi.

Çalınan veriler arasında şifreler veya kredi kartı bilgilerinin yer almadığı belirtildi.

Adidas, müşterilerden özür diledi

Şirket yaptığı açıklamada, olaydan etkilenen müşterilerin bilgilendirildiğini belirtirken “Olayı kontrol altına almak için derhal adımlar attık ve önde gelen bilgi güvenliği uzmanlarıyla işbirliği yaparak kapsamlı bir soruşturma başlattık” dedi.

Adidas, müşterilerinden özür dileyerek, “Tüketicilerimizin gizliliğini ve güvenliğini korumaya kararlıyız. Bu olayın yarattığı endişe ve rahatsızlık nedeniyle içtenlikle üzgünüz” açıklamasında bulundu.

Adidas Türkiye de açıklama yaptı: 544 bin kişinin bilgisi çalındı

Adidas Spor Malzemeleri Satış ve Pazarlama A.Ş., veri çalıntısından Türkiye'deki müşterilerin de etkilendiğini belirtti.

17 Mayıs 2025’te tespit edilen ihlalin şirketin grup altyapısını kullanan Adidas AG ile bağlantılı bir siber güvenlik olayı sonucu ortaya çıktığı kaydedildi.

İhlalden etkilenen toplam kişi sayısı 544 bin 395 olarak açıklanırken, sızdırılan bilgiler arasında isim, e-posta adresi, cinsiyet, doğum tarihi ve telefon numarası gibi kişisel verilerin bulunduğu kaydedildi.

Ancak şirket, her müşteride tüm veri türlerinin sızmadığını da ekledi.