Ağbal: Maliye, tüm imkanlarıyla enflasyona odaklandı

11 Mayıs 2018

Maliye Bakanı Naci Ağbal, İstanbul'da düzenlenen "Türk Bankacılık Sektöründe Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörün Finansmanı ile Mücadele Çalıştayı"nda gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Vergi düzenlemelerini yaparken maliye politikasının imkanları dahilinde ne kadar imkan varsa bunu enflasyonu aşağı çekmek için kullanacaklarını söyleyen Ağbal'ın konuşmasından satır başları şu şekilde;

- Ekonomide kısa vadeli bazı sorunlarla karşılaşıyor gibi görünsek bile, en sağlam bankacılık sektörü.

- 2018 sonunda bütçe dengesinde hedeflediğimiz seviyede kalacağız.

- 2018-2020 OVP'de ortaya koyduğumuz genel devlet bütçe patikasına bağlıyız.

- Enflasyonla mücadelede para politikasına mali disipline bağlı kalarak destek olacağız.

- Son 2 yıldır enflasyona etki edecek düzenlemeleri yapmaktan ısrarla kaçınıyoruz; bundan sonra da devam edeceğiz.

- Mali imkanlar çerçevesinde vergi oranlarının düşürülmesi hala önemli, özellikle yatırım üretim ve istihdamda.

- Vergi düzenlemelerini yaparken maliye politikasının imkanları dahilinde ne kadar imkan varsa bunu enflasyonu aşağı çekmek için kullanacağız.

- Yeni dönemde yerli yabancı tüm yatırımcıları her bakımdan hukuk karşısında güçlendirecek yasal düzenleme yapılacak.

- Özelleştirme programına yeni varlıkların alınması konusunda çalışmalar var.