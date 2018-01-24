Ağbal: Yeni torba yasa yakın zamanda Meclis'e gelecek

24 Ocak 2018

Maliye Bakanı Naci Ağbal, ekonomi gündemi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Ağbal, yatırım ve istihdamı teşvik için yeni bir torba yasanın Meclis'e sevk edileceğini duyurdu.

Bakan Ağbal, AA Finans Editör Masası'nda yaptığı açıklamada, "Kamu maliyesi, ekonomiye büyüme tarafında özellikle vergi ayağında destekleyici unsurlar getirecek. 2018'de özellikle yatırım tarafında makina teçhizat harcamalarını destekleyecek birtakım düzenlemeler yapmamız gerektiği gözüküyor, o konuyla ilgili hazırlıklarımızı tamamladık" diye konuştu. Ağbal: "2018'de yatırımları, istihdamı teşvik amacıyla bir torba yasa çalışmasını yakın zamanda Meclise sevk etmeyi düşünüyoruz" ifadesini kullandı.

'Zeytin Dalı' ekonomik beklentileri olumlu etkiliyor

Zeytin Dalı Harekatı'nın 2018'de ekonomiye yönelik beklentileri olumlu etkileyeceğini belirten Ağbal, "Suriye'deki istikrarsızlıklar, jeopolitik gerginlikler ekonomiyle ilgili beklentileri olumsuz etkileyebiliyor. Türkiye'nin kararlı şekilde bu operasyonu yapıyor olması, herkesin beklediği şekilde başarıyla sonuçlanacak olması, beklentinin bu yönde olması, ekonomiye bu kanaldan gelecek riskleri ortadan kaldırıyor" değerlendirmesini yaptı. Ağbal, operasyonun ekonomi üzerinde olumsuz bir etki getirmesinin mümkün olmadığını ifade etti.

Reel sektöre ek destekler geliyor

Asgari ücrete kalıcı düzenleme

Ağbal, "Asgari ücret, hiçbir şekilde yıl başında açıklanan tutarın altına inmeyecek. Bunu kalıcı düzenlemeyle hayata geçiriyoruz" bilgisini paylaştı.

Bahiste oranlar artırılacak

Yasa dışı bahise engellemek için çalışma yaptıklarını belirten Ağbal, "İkramiye oranlarının yukarıya çekilmesi konusunda teknik çalışmalar başladı" şeklinde konuştu.