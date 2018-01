Reel sektöre ek destekler geliyor

24 Ocak 2018

Piyasanın 2018 ve 2019 yılları için büyüme beklentisi yüzde 4'ün hemen altında bulunurken; ekonomi yönetimi yüzde 5'in altında bir büyümenin "bir seçenek olarak bile değerlendirilmediğini" belirtiyor ve 2018 için yüzde 5 olarak öngördükleri büyümeyi daha da yukarı çekmek için yeni bir torba tasarı hazırlıyor.

OVP'de hem bu yıl, hem de önümüzdeki yıl büyüme yüzde 5.5 öngörülürken, Reuters'a bilgi veren ekonomi yetkilileri yüzde 5 civarında büyümenin "yeterli görülmeyeceğini" net bir şekilde ifade ederek; üretime, istihdama, işverene, reel sektöre yönelik ek destek verileceğine dikkat çekiyorlar.

Reuters'ın her üç ayda bir gerçekleştirdiği ve sonuncusunu geçen tamamladığı 43 kurumun katıldığı ankete göre Türkiye ekonomisinin 2019'da gerçekleştirilecek seçim yılı ve hemen öncesindeki 2018 yılında ortalama yüzde 4'ün altında büyümesi öngörülüyor. Beklenti bu yıl için yüzde 4, önümüzdeki yıl için ise yüzde 3.8 seviyesinde.

Hükümet yetkililerine göre yüzde 4'ün altında kalacak bir büyüme oranı işgücüne katılım da değerlendirildiğinde işsizliği artırır ve beraberinde ekonomide farklı problemleri de getirebilir.

Büyümenin, OVP hedefinden aşağı gitmesine müsaade edilmeyecek

Bu büyüme oranının kabul edilmesi hükümet yetkililerinin söylemiyle "Türkiye'yi geriye götürür ve işsizliği tetikler." Bu nedenle ekonomi yönetimi yatırımları destekleyecek tedbirleri almayı sürdüreceğini ifade ederken, büyümenin OVP hedefinden aşağı gitmesine ise müsaade edilmeyeceğini net bir şekilde belirtiyorlar.

"Ekonomide mevcut durumda ve teknik çalışmalarda büyüme yüzde 5 civarı gözüküyor" diyen bir ekonomi yetkilisi, "Mevcut politikaların devamı ile bile yüzde 5 büyüme sağlanıyor. Ancak seçim öncesi olduğu için zaten daha düşük bir büyümenin kabul edilmesi mümkün olamaz. İstihdam kanalıyla büyüme ekonomi üzerinde çok ciddi etkileri olduğu için daha düşük bir büyüme riski alınmayacak" dedi.

"Büyümeyi destekleyici yeni kararlar alınabilir. Bu kapsamda mesela OSB ve KOBİ'lere yönelik bazı yeni teşvikler olabilir. Merkez Bankası'nın da üzerinde çalıştığı ara malı ithalatını azaltacak şekilde üretimin Türkiye'ye kaydırılması ve makine teçhizatlara yönelik bazı teşvikler gündeme gelebilir" diyen aynı yetkili sözlerini şöyle sürdürdü:

"Vergi artışı gibi uygulamalar yapılmayacak ancak bazı reformlar ya da düzenlemelerle bu desteklenecek. Bu düzenlemeler bir torba paket olarak bir araya getirilip ekonominin daha çok ivmelenmesine destek verilebilir. Bunların içinde cari açığı aşağı çeken bazı düzenlemeler de olacaktır. Üzerinde çalışılan ve etkileri hızlı görülecek adımlar planlanıyor. Özellikle girişim sermayesi konusunda bazı adımlar atılabilir. KOBİ AŞ'nin daha etkin kullanılması başka bir araç olarak gündeme gelebilir. Buradan da büyümeye katkı verecek bir destek görülecek."

Reel sektörü destek için her türlü tedbir alınacak

Reuters'a bilgi veren başka bir ekonomi yetkilisi "Hükümet olarak yüzde 4 veya altında kalacak bir büyümeyi kesinlikle kabul etmiyoruz. Bu bizim için bir seçenek değil. Bu büyüme Türkiye ekonomisini geriye götürür işsizlik gibi bir çok sorunu da beraberinde getirir. Hedefimizi OVP'de ortaya koyduk. Yüzde 5.5 büyüme. Amacımız ise bu büyümenin de aşılması ve hedeflerimizi de en kısa sürede yukarı revize etmek" dedi.

Reuters'a bilgi veren üçüncü bir ekonomi yetkilisi ise reel sektörü desteklemiş olmak şartı ile her türlü tedbirin alınabileceğini belirterek, "Seçimle ilişkilendirmek size kalmış. Biz Türkiye ekonomisinin piyasaya uygun yöntemlerle desteklenmesinden yanayız. Özellikle de ithalata bağımlılığımızı azaltabilecek, aynı zamanda yeni istihdam yaratacak üretim sağlayarak her türlü yatırımın önünü açmak istiyoruz" dedi ve ekledi:

"Yılda 1 milyon kişiye istihdam sağlamazsak işsizlik yükseliyor. Kamu maliyesindeki güçlü yapımız düşünüldüğünde alanımız var. Özel sektör eliyle yapılacak her türlü yatırıma her türlü desteği vermeye hazırız."

Teşvik kriterleri

Yetkililerin Reuters'a verdiği bilgilere göre; teşvik verilebilecek alanlar aramalı ithalatını azaltacak, istihdamı, üretimi destekleyecek yatırımlar, reel sektörün ihtiyaçları doğrultusunda mevcut teşviklerin önündeki engellerin kaldırılması, büyük bir bölümünün yabancı para ile yapılan makine teçhizat alımlarında finansmana daha kolay erişim sağlanması olarak öngörülüyor. Bunun yanı sıra istihdamı doğrudan destekleyecek tedbirler de çalışılmaya devam ediliyor.

Ağbal: Yeni torba yasa yakın zamanda Meclis'e gelecek