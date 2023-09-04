Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı

Ağustos ayı enflasyon verileri açıklandı. TÜİK verilerine göre, ağustosta TÜFE yüzde 9,09 artış kaydetti. Yıllık bazda TÜFE yüzde 58,94'e yükseldi.

Ağustos ayında TÜFE'de bir önceki aya göre en yüksek artış yüzde 16,61 ile ulaştırmada görüldü.

En az artış gösteren yüzde 3,11 ile eğitim grubu oldu.

Ekonomistlerin beklentisi neydi?

AA Finans'ın, 12 ekonomistin katılımıyla yaptığı ankete göre, ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 7,32 düzeyindeydi.

Ekonomistler yıllık enflasyonun yüzde 56,37'ye çıkacağını öngörüyordu.

Ekonomistlerin 2023 sonu enflasyon beklentisi ağustosta yüzde 61,01'den 65,51'e yükseldi.