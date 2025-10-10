Ağustos’ta perakende sektörü büyüdü, toptan ticaret geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı Ticaret Satış Hacim endeksi verilerine göre, Ağustos 2025’te ticaret satış hacmi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,9 artış gösterdi.

Alt kalemlere bakıldığında;

* Motorlu kara taşıtları ve motosiklet ticareti yüzde 12,8 arttı

* Toptan ticaret satış hacmi yüzde 3,4 yükseldi

* Perakende ticaret satış hacmi yüzde 12,2 artış kaydetti

Veriler, iç talebin canlılığını koruduğunu ve özellikle perakende sektörünün büyüme hızını sürdürdüğünü gösterdi.

Aylık bazda genel ticaret hacmi yüzde 1,4 geriledi

Ağustos ayında ticaret hacminde bir önceki aya göre yüzde 1,4’lük düşüş yaşandı. Alt detaylarda ise farklı eğilimler görüldü:

* Motorlu kara taşıtları ve motosiklet ticareti yüzde 2,0 arttı

* Toptan ticaret satış hacmi yüzde 3,1 azaldı

* Perakende satış hacmi yüzde 0,9 arttı

Tablo, toptan ticaret kanalında bir miktar yavaşlama yaşanırken, perakende cephesinde talebin görece güçlü seyrettiğine işaret etti.