Airbnb'nin rakibiydi! Dev otel zinciri iflas etti

Bir zamanlar değeri 1 milyar doların üzerinde olan, Airbnb'nin rakibi olarak gösterilen, Amsterdam'dan Dubai'ye kadar dünya genelinde 40'dan fazla kısa süreli kiralama ve butik otel hizmeti sunan Sonder, Marriott International'ın lisans anlaşmasını feshetmesinin ardından resmen iflas etti.

Sonder, 2024'te Marriott'un web sitesinde oda rezervasyonlarını içeren bir ortaklık kapsamında "Sonder by Marriott Bonvoy" olarak yeni bir markalaşma sürecine girmiş ancak iki şirket rezervasyon sistemlerini entegre etmekte zorlanınca gelirlerde keskin bir düşüş yaşanmıştı.

Tatilciler apar topar kovuldu

İflas sonrası tasfiye süreci hızlı başlarken, şirket misafirlere acilen otel ve kiralık konutlardan ayrılmaları gerektiğini bildirdi.

Tatillerinin ortasında kapı dışarı edilen misafirler duruma isyan ederken, önceden yapıaln ödemelerin iade edilip edilmeyeceği henüz bilinmiyor.