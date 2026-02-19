Airbus'ta motor krizi: 2027 üretim hedefi düşürüldü

Havacılık devi Airbus, motor tedarikçisi Pratt & Whitney ile yaşanan anlaşmazlık sonrası dar gövdeli uçak üretim hedeflerini düşürdü. 2025 yılı finansal sonuçlarını ve 2026-2027 üretim beklentilerini açıklayan şirket 2027 yılı için aylık 75 uçak olarak belirlenen üretim hedefini 70-75 uçak aralığına çekti.

Şirketin toplam geliri bir önceki yıla göre yüzde 6 artışla 73,4 milyar euroya yükselirken, operasyonel verimliliğin bir göstergesi olan düzeltilmiş faiz ve vergi öncesi karı da yüzde 33'lük artışla 7,1 milyar euro seviyesine ulaştı. Şirketin net karı da yıllık bazda yüzde 23 artarak 5,2 milyar euro olarak kayıtlara geçti.

Güçlü nakit akışı sonrası şirket yönetimi, hissedarlarına hisse başına 3,20 euro temettü ödenmesini genel kurula teklif etti.

Motor tedarikçisiyle anlaşmazlık

Finansal başarılara karşın üretim tarafında tedarik zinciri darboğazı yaşayan Airbus, hedeflerdeki sapmanın ana sorumlusu olarak motor tedarikçisi Pratt & Whitney'i (P&W) işaret etti. Şirketin açıklamasında, "A320 ailesinde, Pratt & Whitney'in Airbus tarafından sipariş edilen motor sayılarını taahhüt etmedeki başarısızlığı, bu yılki öngörülerimizi ve üretim artış ivmemizi olumsuz etkiliyor." ifadeleri yer aldı.

Hatalı üretim sonrası artan denetim yükü ve yedek parça kıtlığıyla mücadele eden P&W'nin aksine, diğer ana tedarikçi CFM'in de mevcut taahhütlerine odaklanarak oluşan boşluğu doldurmaya yanaşmaması, Airbus'ın manevra alanını daraltıyor.

Airbus'ın 2026 yılı için iddialı hedeflerini koruması da dikkati çekti. Şirket, bu yıl 870 uçak teslimatı gerçekleştirmeyi ve faiz ve vergi öncesi karını 7,5 milyar euroya çıkarmayı planlıyor.

Öte yandan, küresel rekabette ABD'li rakip Boeing, 2025'i 600 teslimatla Airbus'ın gerisinde tamamlamasına rağmen, aldığı yeni sipariş miktarıyla Airbus'ı geride bıraktı. Bu durum, Boeing'in kriz sonrası dönemdeki en güçlü toparlanma sinyali olarak değerlendiriliyor.