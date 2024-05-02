AJet'ten ucuz bilet kampanyası: Son tarih 4 Mayıs! İşte ucu bilet kampanyasının şartları
AJet yurtdışı uçuşları için yeni kampanyasını duyurdu. Buna göre; 1-4 Mayıs tarihleri arasında vergiler hariç yüzde 40 indirimli yurtdışı bileti alarak 6 Mayıs-30 Haziran tarihlerin arasında seyahat edebilirsiniz. AJet'in ucuz bilet kampanyasının geçerli olduğu ülkeler de belli oldu. İşte AJet'in ucuz bilet kampanyası hakkında her şey...
Türk Hava Yolları'nın (THY) düşük maliyetli uçuşlar yapan iştiraki AJet, yurtdışı uçuşlarına yönelik kampanya düzenledi.
AJet yurtdışı uçuşları için yeni kampanyasını duyurdu. AJet, 1-4 Mayıs tarihleri arasında vergiler hariç yüzde 40 indirimle alacağınız yurtdışı biletleriyle 6 Mayıs-30 Haziran tarihleri arasında uçuş imkanı sunuyor.
Biletleme Tarihleri: 1-4 Mayıs, 2024
Uçuş Tarihleri: 6 Mayıs-30 Haziran, 2024
AJet'ten yapılan açıklamada kampayanın geçerli olduğu ülkeler şöyle belirtildi:
* Türkiye (Kuzey Kıbrıs dahil) çıkışlı yurtdışı varışlı ve yurtdışı çıkışlı Türkiye (Kuzey Kıbrıs dahil) varışlı gidiş-dönüş veya tek yön, direkt veya yurtiçi aktarmalı uçuşları kapsamaktadır.
* Kampanya yurtdışı noktaları Almanya, Avusturya, Azerbaycan, Belçika, Birleşik Arap Emirlikleri, Birleşik Krallık, Bosna-Hersek, Danimarka, Fransa, Gürcistan, Hollanda, Irak, İtalya, Kosova, Lübnan, Macaristan, İsveç, İsviçre ve Sırbistan ülkelerini kapsamaktadır.
* Kampanya aynı rezervasyon kaydında en az üç, en fazla dokuz kişi bulunması koşulunda geçerlidir.