AK Parti’den bayram ikramiyesi açıklaması

Milyonlarca emeklinin gündeminde yer alan bayram ikramiyesi artışı konusu son dakika açıklamasıyla netlik kazandı. AK Parti tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulan mali düzenlemeler içeren kanun teklifinde emekli bayram ikramiyesine ilişkin bir düzenleme bulunmadığını AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler duyurdu.

"Şu anlık düzenleme yok"

AK Parti’nin “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi”, çeşitli mali ve ekonomik maddeler içeriyor. Ancak kamuoyunun merakla beklediği emekli bayram ikramiyesine yönelik hiçbir artış ya da yeni düzenleme teklifte yer almıyor.

Abdullah Güler, düzenlemeye ilişkin sorulara verdiği yanıtta, “Emekli ikramiyesi bu teklifimizde yer almıyor” ifadelerini kullandı.

Emekliler ne bekliyordu?

2025 yılında emekli bayram ikramiyesi, önceki döneme göre yüzde 33 artışla 4 bin TL’ye yükseltilmişti. Bu yıl için ise kamuoyunda 5 bin TL ile 6 bin TL arasında olabileceği yönünde beklentiler konuşuluyordu.

Bu artış beklentisinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği ise yeni bir ayrı kanun düzenlemesi ile netleşecek; şu an için mevcut kanun teklifinde emekli ikramiyesine ilişkin bir madde yer almıyor.