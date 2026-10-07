AK Parti'den fon soruşturması açıklaması
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "Fon soruşturmasına ilişkin TBMM'de araştırma komisyonu kurulmasına şimdilik gerek yok, yargı çalışıyor" dedi.
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü fon soruşturmas genişletilirken, çok sayıda şüpheli de tutuklandı.
AK Parti'den Meclis'te araştırma komisyonu kurulup kurulmayacağına dair yanıt geldi. Grup Başkanvekili Abdullah Güler, yaptığı açıklamada "Fon soruşturmasına ilişkin TBMM’de araştırma komisyonu kurulmasına şimdilik gerek yok, yargı çalışıyor" dedi.