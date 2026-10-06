Adalet Bakanı Akın Gürlek: 5 kişi iadede bulundu ama bu dosyanın kapanması anlamına gelmiyor

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AA Editör Masası'nın sorularını yanıtlayan Adalet Bakanı Akın Gürlek sermaye piyasası soruşturmasıyla ilgili son bilgileri verdi:

- Başsavcılık, Sermaye Piyasası Kurulu'na bildiriyor. 2025 yılında fonlarda hareketlilik fark edilmişti. Şikayetler geliyordu. Dikkatimizi çekmişti. Ağustos ayında soruşturma izni verildi.

207 kişi hakkında işlem yapıldı

- Türk ekonomisi çok güçlü. Bizim gözbebeğimiz. Küçük bir kısmında meydana gelen hadiseyi genele yaymamak gerekiyor. Sürecin en başından beri Cumhurbaşkanımız takip ediyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında kurul kuruldu.

- 85 şüpheli tutuklandı, 207 kişi hakkında işlem yapıldı. Mal varlıkları donduruldu. Mal kaçırma durumu için de önlemler alındı. Devlet Denetleme Kurulu da devreye girdi. İhmal, kusur, kasıt ya da kötü niyet varsa kurumlarla ilgili de bir çalışma yapılacak.

- Özellikle kapalı ve açık fonlarda kısa sürede aldıkları tüyolarla kötü niyetle inanılmaz fahiş fiyatta kazanılan paralar var. Kısa sürede olağandışı kazanç sağlayan kişilere karşı tedbir kararları konuldu. Devam eden bir süreç var.

Şahsi mallara el konuldu

- 17 Eylül itibarıyla fonların tasfiyesine karar verildi. Karar verildiği an biz verilen soruşturma izinleri kapsamında bütün önleyici tedbirleri aldık.

- Şahsi mallara da el koyuldu. TMSF'de bir hesap iadesi açıldı, gönüllülük esasına göre iade etmek isteyen kişilere karşı.

Dosyanın kapanması anlamına gelmiyor

- Dün TMSF Başkanımızla görüştüm, 5 kişi bu hesaplara iadede bulunmuş. Haksız kazanç sağlayan kişiler TMSF'ye iadesini yapacak, savcılığa gerekli yazıyı yazacak. Zararın 2 katını karşılaması etkin pişmanlık sebebi ama bu soruşturmanın kapanması, dosyanın kapanması anlamına gelmiyor. Mutlaka onlarla ilgili de işlem yapılacak.

- Kısa sürede manipülatif hareketlerle mesela iki ayda girmiş ve çok yüksek miktarlarla kar çıkışı yapmış olanlarla ilgili bir çalışmamız, listemiz var. Özellikle kısa sürede kazananlarla ilgili listeler var. Milletimizin cebine el uzatan bu kişilerden hukuk çerçevesinde hakkımızı arayacağız.

Devletin tüm kurumları işbirliği içinde

- Üzerimize ne düşüyorsa yapacağız. Hukuk çerçevesinde sonuna kadar sürecin takipçisi olacağız. Maliye Bakanlığı'mızın, SPK'nın önlemleri var. Devletin tüm kurumları Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla işbirliği ve koordinasyon içinde...