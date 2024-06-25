AK Parti'nden Mehmet Şimşek - CHP görüşmesi yorumu: Talimat listesiyle gitmişler

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Yalçın Karatepe, dün Hazine ve Maliye Ba­kanı Mehmet Şim­şek'i ziyaret ederek 4 saat 20 dakika süren bir görüşme gerçekleştirdi. CHP Sözcüsü Deniz Yücel, görüşmenin ardından açıklamasında iktidarın emekli maaşları ve vergi politikalarını sert dille eleştirdi.

AK Parti cephesinden ise bu açıklamaya sert sözlerle yanıt geldi. AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, iktidar - muhalefet diyaloğunun demokrasilerde önemli olduğunu ifade etti.

"Ancak, CHP heyetinin Hazine Maliye Bakanımız ile görüşmelerden sonra yaptıkları açıklamalar etrafındaki tartışmaları hayretle izliyorum" diye yazan Çelik, "CHP heyetinin açıklamalarından bir talimat listesi ile görüşmeye gittikleri anlaşılıyor" ifadesini kullandı.

Çelik şunları kaydetti: "Burada bir rol karmaşası yaşandığı açık. İktidarın görevi politikaları belirlemek ve uygulamak, muhalefetin görevi iktidarın göremediğini düşündüğü şeyleri dillendirmek ve eleştirmektir. Bir talimat listesi dayatmak değil. Bu tutum Cbşknımız ve hükümetimizin iyi niyeti ile bağdaşan bir yaklaşım değildir. Bu bir diyalogda değildir. Siyasi istismardır, popülizmdir. Ekonomimizin en son ihtiyaç duyduğu şeylerdir."

Şimşek yeniden paylaştı

CHP heyetiyle görüşen Hazine ve Maliye Ba­kanı Mehmet Şim­şek ise yine sosyal medya hesabı X'ten Çelik'in paylaşımını yeniden paylaştı. Şimşek'in Çelik'in sözlerine herhangi bir yorum getirmediği görüldü.