Akaryakıta zam geliyor
Orta Doğu’da artan gerilim petrol fiyatlarını yukarı taşırken, motorin kullanıcılarını üzecek yeni zam haberi geldi. Sektör kaynaklarına göre motorinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren yaklaşık 2 lira 95 kuruş zam yapılması bekleniyor.
Küresel piyasalarda petrol fiyatları, Orta Doğu’daki jeopolitik gerilimin yeniden tırmanmasıyla birlikte sert yükseldi. Enerji piyasalarında yaşanan hareketlilik Türkiye’de akaryakıt fiyatlarına da zam olarak yansımaya hazırlanıyor.
Sektör temsilcilerinden edinilen bilgilere göre motorin fiyatlarına gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 2,95 TL zam bekleniyor.
Benzin fiyatlarında değişiklik beklenmiyor
Yeni fiyat düzenlemesinde yalnızca motorin grubunda artış öngörülüyor. Benzin fiyatlarında ise bu gece için herhangi bir değişiklik beklenmiyor.
Zam sonrası motorinin litre fiyatının İstanbul’da 70,41 TL, Ankara’da 71,53 TL, İzmir’de ise 71,81 TL seviyesine yükselmesi bekleniyor.
Benzin fiyatları mevcut seviyesini koruyor
Benzinin litre fiyatı ise halen İstanbul’da yaklaşık 65,02 TL, Ankara’da 65,97 TL, İzmir’de 66,26 TL seviyelerinde bulunuyor.