Akaryakıta zam geliyor

Küresel piyasalarda petrol fiyatları, Orta Doğu’daki jeopolitik gerilimin yeniden tırmanmasıyla birlikte sert yükseldi. Enerji piyasalarında yaşanan hareketlilik Türkiye’de akaryakıt fiyatlarına da zam olarak yansımaya hazırlanıyor.

Sektör temsilcilerinden edinilen bilgilere göre motorin fiyatlarına gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 2,95 TL zam bekleniyor.

Benzin fiyatlarında değişiklik beklenmiyor

Yeni fiyat düzenlemesinde yalnızca motorin grubunda artış öngörülüyor. Benzin fiyatlarında ise bu gece için herhangi bir değişiklik beklenmiyor.

Zam sonrası motorinin litre fiyatının İstanbul’da 70,41 TL, Ankara’da 71,53 TL, İzmir’de ise 71,81 TL seviyesine yükselmesi bekleniyor.

Benzin fiyatları mevcut seviyesini koruyor

Benzinin litre fiyatı ise halen İstanbul’da yaklaşık 65,02 TL, Ankara’da 65,97 TL, İzmir’de 66,26 TL seviyelerinde bulunuyor.