Akaryakıtta tabela değişiyor: Bu kez indirim geliyor

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ABD ile İran arasındaki savaşın petrol piyasaları üzerindeki etkisi sürerken, fiyatlardaki oynaklık akaryakıt fiyatlarına da yansımaya devam ediyor. Petrolde yaşanan hızlı yükseliş ve düşüşlerin ardından motorinde indirim beklentisi oluştu.

Motorine 2,22 TL indirim bekleniyor

Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre, motorin fiyatlarında 3 Ekim 2026 Cumartesi (yarın) gününden itibaren geçerli olmak üzere litre başına 2,22 TL indirim yapılması bekleniyor.

Benzin grubunda ise 2 Ekim 2026 tarihinde herhangi bir fiyat değişikliği öngörülmüyor.

Motorinin yeni fiyatları ne olacak?

Beklenen indirimin pompaya yansıması halinde motorinin litre fiyatının İstanbul'da 94,98 TL'ye, Ankara'da 96,08 TL'ye ve İzmir'de 96,38 TL'ye düşmesi bekleniyor.

Doğu illerinde ise motorinin litre fiyatının 97,78 TL seviyesine gerilemesi öngörülüyor.