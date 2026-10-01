Wall Street’te dengeler değişti: Üçüncü çeyreğe teknoloji damgası

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ABD borsalarında yılın üçüncü çeyreğinde endeksler farklı yönlerde hareket etti. Enerji maliyetlerindeki yükselişin kalıcı enflasyon endişelerini artırması ve tahvil faizlerinin yukarı yönlü seyri Dow Jones üzerinde baskı oluşturdu. Temmuz-eylül döneminde Dow Jones yüzde 2,7 gerilerken, S&P 500 yüzde 2 ve Nasdaq yüzde 2,5 yükseldi.

İlk çeyrekte sert satışlar yaşandı

ABD, İsrail ve İran arasındaki gerilimin tırmanmasının ardından Hürmüz Boğazı'ndaki trafiğin durması ve arz kısıtlarının petrol fiyatlarını yukarı taşıması, yılın ilk çeyreğinde Wall Street'te satış baskısını artırdı. Yükselen enerji fiyatlarının enflasyona ilişkin kaygıları güçlendirmesi ve ekonomik belirsizliğin artması da risk iştahını azalttı.

Ocak-mart döneminde Dow Jones yüzde 3,6, S&P 500 yüzde 4,6 ve teknoloji ağırlıklı Nasdaq yüzde 7,1 değer kaybetti.

İkinci çeyrekte piyasaların yönü değişti

İkinci çeyreğin başında ABD ile İran arasında sağlanan ateşkes, jeopolitik risk algısının gerilemesine katkı sağladı. Enerji maliyetlerindeki düşüş ve SpaceX'in halka arzının piyasalarda yarattığı olumlu hava da endeksleri destekledi.

Jeopolitik gelişmeler ve enflasyon endişeleri sürmesine rağmen ikinci çeyrekte Dow Jones yüzde 12,9, S&P 500 yüzde 14,9 ve Nasdaq yüzde 21,4 yükseldi.

Enerji maliyetleri yeniden gündemin merkezine yerleşti

İkinci çeyrekteki güçlü yükselişin ardından Wall Street, üçüncü çeyreğe jeopolitik risklerin yeniden arttığı, enerji maliyetlerinin yükseldiği ve ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikasına yönelik belirsizliklerin sürdüğü bir ortamda girdi.

Çeyreğin ilk ayında Orta Doğu'daki kırılgan ateşkes ortamında yaşanan gelişmeler ve arz kısıtlamalarına yönelik kaygılar petrol fiyatlarını yukarı taşıdı. Brent petrol ve Batı Teksas türü ham petrol fiyatlarındaki artış, üretim ve lojistik maliyetleri üzerinden kalıcı enflasyon endişelerinin yeniden güçlenmesine yol açtı.

ABD'de açıklanan enflasyon göstergelerinin beklentilerin üzerinde dirençli kalması da Fed'in faizleri öngörülenden daha uzun süre yüksek seviyelerde tutabileceğine yönelik fiyatlamaları artırdı.

Jeopolitik risklerin enerji piyasalarına etkisi, pay piyasalarında sektörler arasındaki ayrışmayı da belirginleştirdi. Yapay zeka ve teknoloji bağlantılı hisselerde kar satışları ve rotasyon görülürken, enerji şirketlerinin hisseleri güç kazandı.

Temmuz ayında Dow Jones yüzde 0,3 yükselirken, S&P 500 yüzde 0,1 ve Nasdaq yüzde 3,2 geriledi.

Tahvil faizleri ağustosta baskıyı artırdı

Ağustos ayında tahvil faizlerindeki sert yükseliş pay piyasaları üzerinde baskı oluştursa da endeksler, temmuzdaki zayıf performansın ardından toparlanma gösterdi.

ABD ekonomisine ilişkin verilerin güçlü kalması ve artan borçlanma ihtiyacı, uzun vadeli ABD Hazine tahvili getirilerinin son yılların en yüksek seviyelerine çıkmasına neden oldu.

ABD Hazine Bakanlığı, piyasa likiditesini desteklemek amacıyla uzun vadeli tahviller için uyguladığı geri alım operasyonlarının büyüklüğünü en az iki katına çıkaracağını duyurdu.

Ancak bu adım tahvil piyasasındaki baskının ortadan kalkmasına yetmedi. ABD'nin kamu borcu 18 Ağustos itibarıyla ilk kez 40 trilyon doların üzerine çıkarken, yüksek tahvil getirileri borcun faiz maliyetini de artırdı.

Fed Başkanı Kevin Warsh'un ağustos ayında Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda verdiği mesajlar da enflasyonla mücadelenin tamamlanmadığına ve ihtiyaç duyulması halinde ek faiz artışlarının gündemde kalabileceğine işaret etti.

Ağustosta Dow Jones yüzde 1,3, S&P 500 yüzde 2,6 ve Nasdaq yüzde 3,9 yükseldi.

Fed 2023'ten bu yana ilk kez faiz artırdı

Üçüncü çeyreğin son ayında yatırımcıların odağında Fed'in Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı ile küresel ticaret dengelerine ilişkin gelişmeler yer aldı.

İş gücü piyasasının güçlü seyrini koruduğunu ve enflasyonun hedefin üzerinde kaldığını gösteren veriler, faiz artırımına yönelik beklentileri destekledi.

Fed, eylül ayında 2023'ten bu yana ilk kez faiz artırımına giderek politika faizini beklentilere paralel şekilde 25 baz puan yükseltti. Böylece politika faizi yüzde 3,75-4 aralığına çıktı.

Banka ayrıca federal fon oranına ilişkin yıl sonu tahminini yüzde 3,8'den yüzde 4,1'e yükseltti. Söz konusu tahmin, 2026'da bir faiz artırımının daha gündeme gelebileceğine işaret etti.

Brent petrol 110 dolara yaklaştı

Orta Doğu'daki gerilimin çözümüne ilişkin somut bir gelişme yaşanmaması ve enerji arzına yönelik kaygıların sürmesiyle Brent petrolün vadeli varil fiyatı eylül ortasında 110 dolara yaklaştı.

ABD'de taşımacılık, lojistik ve tarım sektörleri açısından önemli bir yakıt olan dizel fiyatlarında da rekor seviyeler görüldü. Amerikan Otomobil Birliği (AAA) verilerine göre ülkede dizelin galon başına ortalama fiyatı 22 Eylül'de 6,53 dolara çıkarak tarihi zirveye ulaştı.

Enerji maliyetlerinin yüksek seyretmesi enflasyon kaygılarını artırırken, ABD Hazine tahvilleri de yoğun satış baskısıyla karşılaştı. ABD'nin 10 yıllık Hazine tahvili faizi 2007'den, 30 yıllık tahvil faizi ise 2002'den bu yana en yüksek seviyesine çıktı.

Ülkede 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı da geçen hafta yüzde 7,3'e yükselerek Kasım 2023'ten bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Eylül ayında Dow Jones yüzde 4,3, S&P 500 yüzde 0,5 değer kaybederken, Nasdaq yüzde 1,9 yükseldi.

Teknoloji hisseleri S&P 500 ve Nasdaq'ı destekledi

Yüksek faizlerin ekonomik aktivite ve şirket karlılıkları üzerindeki olası etkileri fiyatlanmaya devam ederken, Dow Jones artan emtia maliyetleri ve yüksek faizlere olan duyarlılığı nedeniyle üçüncü çeyrekte diğer büyük endekslerden negatif ayrıştı.

S&P 500 ve Nasdaq ise çip üreticileri, yapay zeka teknolojileri ve bulut bilişim şirketlerine yönelik talebin devam etmesiyle üçüncü çeyreği yükselişle tamamladı.

Temmuz-eylül döneminde Dow Jones yüzde 2,7 değer kaybederken, S&P 500 yüzde 2 ve Nasdaq yüzde 2,5 yükseldi.

Yılın ilk 9 aylık dönemine bakıldığında ise Dow Jones'un yüzde 5,9, S&P 500'ün yüzde 11,8 ve Nasdaq'ın yüzde 15,6 değer kazandığı hesaplandı.