Akbank’tan Almanya’da ihracat yapacak KOBİ’lere destek

Akbank’tan yapılan açıklamaya göre, Türk Alman Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Okan Özoğlu, Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç ve Akbank KOBİ Bankacılığı Pazarlama Bölüm Başkanı Melis Özdeğirmenci’nin katıldığı etkinlikte, KOBİ’ler için Almanya’ya ihracat, pazar analizi ve Almanya pazarında iş yapma başlıkları altında kapsamlı bir konferans düzenlendi.

Türk Alman Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Okan Özoğlu, “Almanya’da KOBİ Hareketi Başlıyor!’ başlığıyla Akbank ve Adana Sanayi Odası iş birliğinde, KOBİ’lerin Almanya’ya ihracatını artırma ve yatırım fırsatları konusunda bilgilendirme amaçlı düzenlenen etkinlikler serisinin ilk bölümünü Adana’da gerçekleştiriyoruz. 2023 yılında da bu tür etkinliklerimizin farklı şehir ve farklı Odalarımızın iş birliğinde artmasını planlıyoruz. Ayrıca, bu faaliyetlerin ihracatımıza katkı sağlamasını ve yatırımcılarımıza yol gösterici olmasını hedefliyor ve diliyoruz” ifadelerini kullandı.

KOBİ Eko Dönüşüm Paketi Akbank

KOBİ Bankacılığı Pazarlama Bölüm Başkanı Melis Özdeğirmenci ise bu yıl içerisinde Akbank’ın Türk Alman Ticaret ve Sanayi Odası’na üye olduğunu, Almanya’ya ihracat yapmak veya ihracatını geliştirmek isteyen KOBİ’ler için bu iş birliğinin bir fırsat oluşturduğunu aktararak, şunları kaydetti: “Türkiye’de ihracatın yüzde 37’sini KOBİ’ler yapıyor ve en büyük ihracat pazarlarından biri de AB. Özellikle Almanya’ya ihracat yapmak veya ihracatını geliştirmek isteyen KOBİ’lerimizin yanındayız. Onlara her konuda destek olmak için farklı illerimizde KOBİ’lerimizle buluşacağız. KOBİ Eko Dönüşüm Paketi’mizle danışmanlık ve finansmana erişim aşamasında müşterilerimizin ölçeklerine göre ihtiyaç duyabilecekleri tüm hizmetleri tek çatı altında sunmayı hedefliyoruz.”