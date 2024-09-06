Akdeniz'den 8 ayda 566 milyon 988 bin dolarlık mobilya ve orman ürünü ihracatı

AKAMİB'in açıklamasına göre, birliğin ağustos ayı ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,7'lik artışla 72 milyon 866 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Birlik bünyesinde ocak-ağustos döneminde geçen yıla göre 0,9'luk artışla 566 milyon 988 bin dolarlık ihracat yapıldı.

Söz konusu süreçte en fazla dış satım Irak, Romanya, Almanya, Libya ve Fransa'ya gerçekleştirildi.