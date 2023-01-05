Aksa Doğalgaz bağlantı bedeline 10 taksit fırsatı sunuyor

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 5 milyona yakın abonesine güvenle doğal gaz ulaştıran Aksa Doğalgaz, 40 bin kilometreyi bulan şebeke uzunluğuyla Türkiye'nin dört bir yanına doğal gaz dağıtımı gerçekleştiriyor.

Aksa Doğalgaz, doğal gaz abonesi olmak isteyen vatandaşlara ocak ve şubat aylarında anlaşmalı banka kredi kartlarıyla yapacakları ödemelerde abone bağlantı bedelinde 10 taksit imkanı sunuyor.

Açıklamada, "Aboneler, ısınmada ithal kömüre göre 3,5 kat, elektriğe göre 4,5 kat, mutfakta yemek pişirmede ve sıcak suda tüpe göre 4,5 kat daha ekonomik doğal gazı evlerinin her odasında veya isterlerse yalnızca mutfakta kullanabiliyor. Pratik kullanım kolaylığıyla her açıdan avantaj sağlayan doğal gaz, tercih edilen tüm bölgelerde doğaya katkısı nedeniyle daha temiz hava sahasının oluşmasına katkıda bulunuyor. 'Şehirler doğal gazla nefes alıyor' diyerek ilerleyen Aksa Doğalgaz, vatandaşları doğal gaz konforuyla buluşturmasının yanında sürdürülebilir bir geleceğe katkı sağlamak amacıyla insan ve çevre merkezli faaliyetlerini başarıyla hayata geçiriyor." ifadelerine yer verildi.