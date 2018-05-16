Akşener: Seçilirsek Merkez bağımsız hareket edecek

16 Mayıs 2018

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, parti genel merkezinde bir basın toplantısı düzenledi.

“Son birkaç yıldır yerli ve yabancı bütün analizler, Türkiye’nin en kırılgan ekonomilerin başında geldiğini ortak kanaat olarak vurguluyor" diyen Akşener, aklı başında kimsenin bağımsız kurumlara seçim sonrası müdahale edeceğini söylemeyeceğini belirterek, "Paramız Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve AKP'ye güven kalmadığı için değer kaybediyor" dedi.

Türkiye’yi refaha çıkarmak için Merkez Bankasının bağımsız hareket etmesini sağlayacaklarını ve böylece bankaya olan güvenin artacağını söyleyen Akşener, “TCMB'nin eli kolu bağlanmış durumda. 12 ay içinde Türkiye 240 milyar dolar bulmak zorunda. Biz seçilirsek TCMB'nin bağımsız hareket etmesini sağlayacağız. Bir devlet başkanının işi ekonomiyi yönetmek değil, ekonomiyi yönetenleri yönetmektir. Bugün Merkez Bankasının hem paramızın dolar karşısında değer kaybetmesini engellemesi hem de enflasyonu düşürmek için paramızın fiyatı olan faiz oranlarını ekonominin gereği şeklinde düzenlemek gerekmektedir. Merkez Bankasının enflasyon ile mücadelede kararlı olması enflasyonu düşürecek, paramızı güçlendirecek ve orta vadede faiz oranlarının da beraberinde düşürülmesine imkan verecektir" dedi.