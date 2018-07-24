Albayrak: Kamuda tasarruf tedbirleri alınmaya başlandı

24 Temmuz 2018

Mehmet KAYA

ANKARA– Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, iş dünyası örgütleri ve işadamlarıyla bir araya geldiği toplantının ardından yaptığı açıklamada, maliye politikasında sıkılaşma ve politika olarak “enflasyonla mücadeleye” ağırlık verme yönünde mesajlar verdi.

Bakan Albayrak, ekonomiyle ilgili kamu kurumları, ekonomist ve köşe yazarları ile toplantıların ardından iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi. Bakan Albayrak, istanbul’daki toplantının orta vadeli programın hazırlanması için paydaşlarla yürütülen görüşmeler kapsamında gerçekleştirildiğini vurguladı.

Oluşturulacak mali alan

Bakan Albayrak, kamunun tasarruf yapması yönünde bazı kararları uygulamaya başladığını vurgularken, bütçede çeşitli ekonomi politikalarını uygulayabilmek için kaynak oluşturulması anlamına gelen “mali alanın” kullanılarak enflasyonla mücadeleye katkı verileceğini; hazırlıkları devam eden Orta Vadeli Programın da enflasyonla mücadeleye odaklanacağını tekrar vurguladı. Bakan Albayrak açıklamasında sıkı maliye politikasının da işaretlerini verdi.

Mali alan enflasyonla mücadele için kullanılacak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, toplantıda verilen mesajların temel başlıklarını, enflasyonla mücadele, sürdürülebilir ve sağlıklı büyüme sağlanması, bütçe disiplini, Türkiye’nin yeni döneme ilişkin potansiyelinin belirlenmesi olarak sıraladı.

“Mali alanda atılacak adımlarla enflasyon ile mücadele sürecine azami katkı verilecektir. Açıklanacak yeni plan (OVP) ile enflasyonda düşüşe odaklı bir çerçeve ortaya koyulacaktır” ifadesine yer veren Bakan Albayrak, OVP ve buna bağlı atılacak adımların enflasyonla mücadeleye vereceği katkının kısa sürede görünür olacağını, (açıklanacak) tedbirlerin de kararlılıkla uygulanacağını kaydetti.

Büyümeden vazgeçilmeyecek ama…

Hazine ve Maliye Bakanı açıklamasında büyüme hedefine ulaşma anlamında atılacak adımlara da bir çerçeve çizerek, “Enflasyonla mücadele, büyüme hedefleri kapsamında atılacak adımlar ile eşgüdüm içerisinde, bütüncül bir yaklaşımla ve birbirini tamamlayıcı politikalar ile yürütülecektir” ifadesini kullandı.

Tasarruf tedbirleri başladı

Kamu harcamalarının azaltılmasına yönelik tasarruf tedbirlerinin alınmaya başlandığını belirten Bakan Albayrak, bu konuda en önemli çerçeve uygulamalarından biri olacak “Hazine Tek Hesabı” modelinin yaygınlaştırılması için düzenlemelerin hazır olduğunu bildirdi.

Toplantıya; TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik, MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan, TİM Başkanı İsmail Gülle, TÜRSAB Başkanı Firuz Barboros Bağlıkaya, TOBB Başkanı M. Rıfat Hisarcıklıoğlu, iş insanları Murat Ülker, Hüsnü Özyeğin, Ali Kibar, Vahap Küçük, Ferit Şahenk, Nihat Özdemir, Ahmet Çalık, Bülent Eczacıbaşı, Ahmet Nazif Zorlu, Fuat Tosyalı, Hamdi Akın, Mehmet Ali Aydınlar, Hasan Çolakoğlu, Abdullah Tivnikli, Cemal Kalyoncu, Abdülkadir Konukoğlu, Mehmet Torun, Kazım Türker, Tuncay Özilhan, Ahmet Firuzhan Kanatlı, Mehmet Cengiz katıldı.

Kaynak: AA