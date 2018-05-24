Alman basını: Türkiye IMF'ye başvurmak zorunda kalabilir

24 Mayıs 2018

Türk Lirası'nın hızla değer kaybetmeye başlaması Alman gazetelerindeki haberlere de konu oldu.

Deutsche Welle'nin aktardığı habere göre, Alman gazetelerindeki haberlerde lira düşerken enflasyonun fırlamasının Türkiye ekonomisi için felaket anlamına geldiği savunulurken, Türkiye'nin Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) kapısını çalmak zorunda kalabileceği dile getirildi.

Die Welt gazetesinde şu satırlara yer verildi: "Türk Lirası yılbaşından bu yana dolar karşısında yüzde 22 oranında geriledi. Pesosu yüzde 24 oranında eriyen Arjantin Uluslararası Para Fonu'ndan yardım istemek zorunda kalmıştı. Arjantin gibi Türkiye de düşen liranın enflasyonu kızıştırması kadar kredi itibarını zedelemesinden de muzdarip. Türk şirketlerinin dolarla borçlanmış olması da ek bir dezavantaj. Dolar pahalandıkça özel borçlar kabarıyor ve Türkiye ekonomisi mahvoluyor. Uzmanlara bakılırsa Türkiye de sonunda Para Fonu'na sığınmak zorunda kalacak."

Frankfurter Allgemeine Zeitung'un (FAZ) haberinde ise şöyle denildi:

"Merkez bankası sıkı para politikasında ısrar ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faizlerin düşeceğini açıklaması yatırımcıyı paniğe sevk etti. Analiz uzmanları faiz – enflasyon dengesi açısından merkez bankası faizinin 7 Haziran'dan önce 4 puan arttırılması gerektiğini ve ekonomi politikalarına güvenirlik kazandırabilmesi için Türkiye'nin Uluslararası Para Fonu'na başvurmasının gerekebileceğini belirtiyorlar. Türkiye'nin yüksek büyüme hızını teşvik ve kredilerle finanse etmesinin aşırı ısınmaya yol açtığı da aktarılan görüşler arasında."

Türk şirketlerinin dolar borçlarını ödeyemez duruma düşmesinin Türkiye'yi ekonomik krize sürükleyebileceğini yazan Berliner Zeitung'un haberinde enflasyon ve kur kaybının Türkleri liradan kaçmaya zorladığı belirtiliyor:

"Lira'nın hızla değer kaybetmesi 2001 yılının üç haneli enflasyon oranlarını gördüğü ağır finans krizini hatırlatıyor. 2002'de Türkler kurtuluş vaat eden Erdoğan'ın AKP'yi tek başına iktidara getirmişti. Şimdi de bütün belirtiler Cumhurbaşkanlığı ve Meclis genel seçimlerine haftalar kala güven krizinin hızla büyüdüğüne işaret ediyor. Piyasa analistleri liranın düşmesinde Japon yatırımcının lirayı elinden çıkarmasının ve Amerikan Doları'nın yükselmesinin de rol oynadığını belirtiyorlar."

FT: Liradaki düşüş Türkiye'yi faiz artırımına zorladı