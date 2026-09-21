Alman otomotivinde istihdam alarmı: Çalışanlar sokağa döküldü

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Alman otomotiv sektöründe uzun süredir biriken istihdam baskısı fabrikaların dışına taştı. IG Metall’in çağrısıyla otomobil üreticileri ve tedarikçilerde çalışan on binlerce kişi, iş güvencesi ve üretimin Almanya’da korunması talebiyle ülke genelinde protestolara başladı.

Almanya genelinde 280’den fazla eylem

IG Metall’in 21 Eylül için düzenlediği eylem gününde Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz, Porsche, Audi, Daimler Truck, Bosch ve diğer tedarikçi şirketlerin çalışanları farklı kentlerde gösteriler düzenliyor.

Sendika, yaklaşık 100 yerel örgütlenme bölgesinde 280’den fazla eylem planlandığını açıkladı. Bazı protestolar fabrika kapılarında yapılırken Münih’te BMW fabrikasının çevresinde araç konvoyu da programlandı.

Çalışanların temel talebi, maliyet düşürme programlarının doğrudan istihdam kesintilerine dönüşmemesi. Sendika ayrıca fabrikalara yeni ürün yatırımı yapılmasını, üretimin Almanya’da tutulmasını ve çalışma sürelerine yönelik yeni kesintilerden kaçınılmasını istiyor.

Volkswagen’da kâr beklentisi sert düştü

Protestoların zamanlamasını daha da kritik hale getiren gelişme Volkswagen’dan geldi. Şirket, 2026 yılı için daha önce yüzde 4 ile yüzde 5,5 arasında beklediği faaliyet kâr marjını en fazla yüzde 1 seviyesine indirdi.

Volkswagen, bu yıl faaliyet kârını yaklaşık 10 milyar Euro tutarında özel kalemin baskılamasını bekliyor. Porsche kaynaklı değer düşüklüğü, yeniden yapılandırma giderleri ve özellikle Çin’de zorlaşan piyasa koşulları şirketin görünümündeki bozulmada öne çıkıyor.

Grubun ilk yarıdaki araç satışları da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,4 gerileyerek yaklaşık 4 milyona indi. Çin’deki grup şirketlerinin satışları ise daha sert bir düşüş gösterdi.

50 bin pozisyonluk kesinti baskısı

Volkswagen Grubu, daha rekabetçi bir maliyet yapısına ulaşabilmek amacıyla personel kapasitesini önemli ölçüde azaltmaya hazırlanıyor.

Grubun Future Plan 2030 programında mevcut yeniden yapılanma planlarına ek olarak dünya genelinde yaklaşık 50 bin pozisyonluk yeni bir küçülme ihtiyacı ortaya konuldu. Bunun yaklaşık yarısının Almanya’da, kalan bölümünün diğer ülkelerde gerçekleşmesi öngörülüyor.

Volkswagen, daha önce Volkswagen, Audi, Porsche ve yazılım şirketi CARIAD kapsamında Almanya’da 2030’a kadar on binlerce pozisyonu azaltmaya yönelik programları da devreye almıştı. Şirket yönetimi, küçülmenin mümkün olduğunca gönüllü ayrılma ve kademeli emeklilik yöntemleriyle yürütülmesini hedefliyor.

Çin rekabeti Alman otomotivini sıkıştırıyor

Alman otomotiv sektöründeki baskının yalnızca yüksek işçilik ve enerji maliyetlerinden kaynaklanmadığı görülüyor.

Çinli üreticilerin elektrikli otomobil teknolojisinde hız kazanması, Avrupa pazarındaki rekabetin artması ve Alman markalarının Çin satışlarında yaşadığı gerileme sektörün geleneksel iş modelini zorluyor.

Volkswagen’ın 2026’nın ilk yarısında Çin’deki satışları önemli ölçüde gerilerken grup yönetimi de Çinli üreticilerin Avrupa’ya artan ihracatının rekabet baskısını büyüttüğüne dikkat çekiyor.

Elektrikli otomobil dönüşümü de şirketleri iki yönlü baskı altında bırakıyor. Üreticilerin yeni teknolojiye milyarlarca Euro yatırım yapması gerekirken, yeni modellerin kârlılığı geleneksel içten yanmalı araçların gerisinde kalabiliyor.

Almanya’nın sanayi modeli için kritik dönem

Otomotiv sektörü Almanya’nın yalnızca ihracatında değil, sanayi istihdamı ve geniş tedarik zinciri açısından da merkezi konumda bulunuyor.

Bu nedenle büyük üreticilerde başlayan istihdam azaltma programlarının yüzlerce tedarikçi şirkete yayılması, tek tek otomobil üreticilerinin bilançosunu aşan bir ekonomik risk yaratıyor.

IG Metall, sorunun işten çıkarma yoluyla çözülmesine karşı çıkarken şirketlerin geleceğin araçlarına, batarya teknolojilerine, yazılıma ve Almanya’daki fabrikalara daha fazla yatırım yapmasını talep ediyor.

Alman otomotiv sektöründe önümüzdeki dönemin temel sorusu da burada şekilleniyor: Avrupa’nın en büyük otomotiv üretim merkezi maliyetlerini düşürürken elektrikli araç ve Çin rekabetine ayak uydurabilecek mi, yoksa dönüşümün faturası giderek daha fazla çalışana mı çıkacak?