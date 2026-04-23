Orta Doğu krizi Türkiye turizmini olumsuz etkiliyor

Turizm operatörü Tui, İran'daki savaşın talebi belirsizleştirmesi ve Doğu Akdeniz'in bazı bölgelerine yönelik rezervasyonları olumsuz etkilemesi nedeniyle bu hafta faaliyet kârı hedefini düşürdü ve gelir tahminini geri çekti. Şirketin hisseleri bu açıklamaların ardından yüzde 2,6 değer kaybetti.

Avrupa'nın en büyük seyahat operatörü, müşterilerin Türkiye dahil olmak üzere Doğu Akdeniz destinasyonlarından kısmen Batı Akdeniz'e kaydığını açıkladı. Açıklamada, özellikle Türkiye, Güney Kıbrıs ve Mısır için talebin zayıfladığı belirtildi.

Tui Türkiye ve Doğu Akdeniz turizm pazarını değerlendirdi

Kendi havayolu filosunu ve otellerini işleten grup, seyahat aksamalarına ve yakıt baskılarına daha açık bir konumda bulunuyor. Şirket bu durumu gerekçe göstererek İran çatışmasının sonuçları hakkında uyarıda bulunan easyJet ve Wizz Air gibi havayolu şirketlerinin arasına katıldı.

Tui, 30 Eylül 2026 tarihinde sona erecek mali yıl için Türkiye operasyonlarının da dahil olduğu genel faiz ve vergi öncesi temel kazancının (EBIT) 1,1 milyar euro ile 1,4 milyar euro arasında gerçekleşmesini bekliyor. Şirket daha önce 2025 yılındaki 1,4 milyar euroluk rakam üzerinden yüzde 7 ile 10 arasında bir büyüme öngörmüştü.

Rezervasyon davranışlarında temkinli yaklaşım görülüyor

Şirket, 2026 mali yılının ilk yarısında güçlü operasyonel iyileşme göstermeye devam etti. Buna karşın, Orta Doğu'da devam eden çatışmanın ve süresine ilişkin belirsizliğin tüketicileri temkinli olmaya ittiği ifade edildi.

Bu temkinli yaklaşım rezervasyon davranışlarında da kendini gösteriyor. Tatilciler, Türkiye gibi popüler rotalar dahil olmak üzere, tatillerini kesinleştirmeden önce daha uzun süre bekliyor ve kalkışa daha yakın tarihlerde rezervasyon yapıyor. İngiliz easyJet de bu ayın başlarında benzer bir eğilime işaret etmişti.

Çatışma bölgelerindeki tahliye operasyonları açıklandı

Tui, ikinci çeyrekte sabit kur üzerinden EBIT rakamında 5 milyon euro ile 25 milyon euro arasında bir iyileşme beklediğini duyurdu. Şirket geçen yılın aynı döneminde 207 milyon euro zarar açıklamıştı.

Grup, gelecek yaz dönemi için jet yakıtı ihtiyacının yüzde 83'ünün risklere karşı korumaya alındığını ve bunun yakıt piyasalarındaki oynaklığı hafiflettiğini ekledi. Şirket, 28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından gerilimin tırmanmasından bu yana Mart ayında yaklaşık 10 bin kişiyi ülkelerine geri göndermişti. Bu sayının yaklaşık 5 binini Mein Schiff 4 ve Mein Schiff 5 yolcu gemilerindeki yolcular oluşturmuştu.