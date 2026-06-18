Almanya ekonomisinde büyüme beklentisi aşağı yönlü güncellendi

Ifo Enstitüsü Almanya ekonomisine yönelik büyüme tahminini aşırılık arz etmeyen adımlarla revize etti. Münih merkezli araştırma kurumu, daha önce yüzde 1.2 olarak açıkladığı 2027 yılı büyüme beklentisini yüzde 0.8 seviyesine düşürdü. Kurum, cari yıl için öngördüğü yüzde 0.8 oranındaki büyüme tahminini ise değiştirmedi. Güncellenen projeksiyon, Orta Doğu'daki çatışmaların gelecek haftalarda hafifleyeceği ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden ticarete açılacağı varsayımına dayanıyor. Araştırmacılar, küresel enerji fiyatlarının kademeli bir düşüş eğilimine girmesini ancak öngörü dönemi sonuna kadar savaş öncesi seviyelerin üzerinde kalmasını bekliyor.

Küresel ölçekte ekonomik genişleme eğiliminin zayıf seyrettiğini belirten ekonomistler, makroekonomik dinamiklerde yavaşlama öngörüyor. Araştırma kurumu, küresel büyüme tahminini 2026 yılı için yüzde 2.2 ve 2027 yılı için yüzde 2.4 düzeyinde belirledi. Küresel ticaret hacmindeki genişleme hızının ise yüzde 3.0 seviyesinden yüzde 2.0 seviyesine gerileyeceği tahmin ediliyor. Bu dinamikler, uluslararası ticaret kanallarındaki tıkanıklığın küresel ekonomik aktivite üzerindeki baskılarını teyit ediyor.

Küresel ticarette yavaşlama emareleri

Enstitü analistleri, Almanya genelinde tüketici fiyat endeksine yönelik beklentilerini de paylaştı. Ülkedeki manşet enflasyon oranının 2026 yılında yüzde 2.9 düzeyinde gerçekleşmesi beklenirken, bu verinin 2027 yılında yüzde 2.7 seviyesine hafiflemesi öngörülüyor. Almanya ekonomisinde büyüme beklentisi başlığı altında izlenen bu enflasyonist seyir, Merkez Bankası politikalarını ve hanehalkı tüketim eğilimlerini doğrudan etkileyecek bir nitelik taşıyor. Yüksek seyreden enerji maliyetleri, üretim cephesinde kalıcı bir maliyet baskısı yaratmaya devam ediyor.