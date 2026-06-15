Almanya toptan eşya fiyatları mayıs ayında enerji maliyetleriyle artış kaydetti

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Almanya Federal İstatistik Ofisi mayıs ayı toptan eşya fiyatları verilerini açıkladı. Kurum verilerine göre toptan eşya fiyatları 2026 yılı mayıs ayında yıllık yüzde 5,9 artış gösterdi. Endeks nisan ayında yüzde 6,3 ve mart ayında yüzde 4,1 oranında yıllık yükseliş kaydetmişti. Orta Doğu ve İran bölgesindeki çatışmalar enerji ürünleri ile hammadde maliyetlerini yukarı çekerek genel fiyat endeksindeki yıllık artışı doğrudan tetikledi.

Endeks aylık bazda nisan ayına göre yüzde 0,6 oranında düşüş sergiledi. Almanya hükümeti mineral yağ ürünleri üzerindeki enerji vergisi oranını düşürdü ve istatistik ofisi aylık gerilemenin ana nedeni olarak ilgili vergi indirimini gösterdi. Aynı dönemde mineral yağ ürünlerinin toptan eşya fiyatları yıllık bazda ortalama yüzde 30,5 oranında fırladı. Vergi indiriminin etkisiyle aynı ürün grubu nisan ayına kıyasla yüzde 7,3 oranında değer kaybetti.

Toptan eşya fiyatları endeksinde demir dışı metaller ivme yakaladı





Demir dışı cevherler, demir dışı metaller ve demir dışı yarı mamul metal ürünleri toptan eşya fiyatları yıllık yüzde 36,1 oranında primlendi. Söz konusu metal grubu aylık bazda yüzde 0,4 oranında sınırlı bir geri çekilme gördü. Kimyasal ürünler kategorisi mayıs ayında yıllık yüzde 13,3 ve aylık yüzde 4,3 oranında değer kazandı. Çiçekler ve bitkiler yıllık yüzde 8,5 primlenirken mevsimsel faktörler neticesinde aylık yüzde 5,6 değer kaybetti.

Gıda ve hayvansal ürün maliyetleri aşağı yönlü seyretti

Demir, çelik ve demirli yarı mamul metal ürünleri yıllık yüzde 6,7 ve aylık yüzde 1,4 oranında değer kazandı. Canlı hayvan kategorisinde maliyetler yıllık yüzde 10,1 ve aylık yüzde 3,5 oranında geriledi. Kahve, çay, kakao ve baharat grubu yıllık yüzde 10,7 ve aylık yüzde 0,3 oranında düşüş yaşadı. Süt, süt ürünleri, yumurta, katı ve sıvı yağlar grubu yıllık yüzde 8,1 ve aylık yüzde 0,5 oranında değer yitirdi.

Destatis güncel sonuçları toptan eşya fiyatları endeksi raporu aracılığıyla kamuoyu ile paylaştı. Kurum yüksek frekanslı ekonomik göstergeleri kendi veri portalı üzerinden yayımlıyor. Resmi istatistik üreticileri ekonomi, finans, işgücü piyasası, inşaat ve enerji verilerini ilgili platformda topluyor. Kullanıcılar ayrıntılı geçmiş tablolara çevrimiçi veritabanı üzerinden doğrudan erişim sağlıyor.