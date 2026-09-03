Almanya’da 40 saatlik çalışma haftası çağrısı: 5 saat daha çalışana ek ücret verilmesin

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Almanya’da metal işçilerinin 35 saatlik çalışma haftasını güvence altına almalarının üzerinden 40 yıl geçerken, çalışma sürelerinin yeniden uzatılması tartışması gündemin merkezine yerleşti. İş dünyasının önde gelen isimleri yüksek işgücü maliyetlerinin ülkenin rekabet gücünü zayıflattığını öne sürerken, sendikalar 35 saatlik çalışma düzeninin fabrikaları kısıtladığı görüşüne karşı çıkıyor.

Haftalık çalışma süresinin 40 saate çıkarılmasını istediler

Mercedes-Benz ve Stihl’in de aralarında bulunduğu şirketlerin yöneticileri, çalışanların haftada 40 saat ek ücret almadan çalışması yönünde çağrıda bulundu.

İşverenlerin gerekçesi ise Almanya’daki yüksek işgücü maliyetlerinin ülkenin uluslararası rekabet gücünü aşındırması.

Mercedes-Benz Group AG Denetim Kurulu Başkanı Martin Brudermüller, Almanya’da işgücünün uluslararası standartlara göre çok pahalı hale geldiğini belirtti.

Brudermüller, ülkenin önemli rakiplerine karşı verimlilik avantajını kaybettiğini savunarak, “Haftada 40 saat çalışma düzenine dönüşü ciddi olarak düşünmeliyiz” dedi.

Almanya’da bir saatlik çalışmanın maliyeti 49,50 euro

Almanya’da üretimde bir saatlik çalışmanın maliyeti 49,50 euro seviyesinde bulunuyor.

Bu tutar, 33,70 euro olan Avrupa Birliği ortalamasından yüzde 47 daha yüksek. Almanya’daki saatlik üretim maliyeti, 15,60 euro olan Macaristan’ın ise üç katından fazla.

Sendikalar tarafından finanse edilen düşünce kuruluşu IMK’nın araştırmasına göre Alman çalışanlar Doğu Avrupa’daki meslektaşlarından daha verimli. Buna karşın işçilerin üretimini ölçen birim işgücü maliyetleri 2023’ten bu yana önceki yıllara kıyasla önemli ölçüde daha hızlı arttı.

Almanya’nın sanayi üretimi yüzde 15’ten fazla geriledi

40 saatlik çalışma haftasına dönüş tartışmasının arkasında Almanya imalat sektöründe giderek derinleşen kriz de bulunuyor.

Almanya’nın sanayi üretimi, 2017’nin sonlarında ulaştığı zirveden bu yana yüzde 15’ten fazla geriledi.

Üreticiler bu süreçte enerji fiyatlarındaki şoklar, Çin’den gelen rekabetin artması, ABD’nin uyguladığı gümrük tarifeleri ve elektrikli araçlara geçişin yarattığı etkilerle mücadele ediyor.

Almanya sanayisinde 6,5 milyon kişi çalışıyor

Roland Berger Küresel Genel Müdürü Marcus Berret, yüksek işgücü maliyetlerinin geçmişte Almanya’nın siyasi istikrar, güçlü altyapı, nitelikli çalışanlar ve yoğun sanayi kümelenmeleri gibi avantajlarıyla dengelendiğini belirtti.

Berret’e göre bu avantajların aşınmasıyla Doğu Avrupa ve diğer bölgelerdeki ülkelerle maliyet farkı giderek açıldı. Bazı durumlarda işgücü maliyetleri arasındaki farkın üç ila dört kata ulaştığını söyledi.

Üretimdeki sert düşüşe rağmen Almanya sanayi sektöründe yaklaşık 6,5 milyon kişi çalışıyor.

IG Metall 35 saatlik çalışma haftasını savunuyor

Almanya’nın en büyük ve en güçlü sendikası olarak belirtilen ve 2,2 milyondan fazla üyesi bulunan IG Metall, fabrikaların 35 saatlik çalışma haftası nedeniyle kısıtlandığı iddiasını reddediyor.

IG Metall’in toplu sözleşmelerden sorumlu yöneticisi ve Mercedes Denetim Kurulu Üyesi Nadine Boguslawski, işverenlerle yapılan anlaşmaların şirketlere çalışma sürelerini artırma veya azaltma konusunda zaten önemli ölçüde esneklik sağladığını belirtiyor.