Almanya'da fabrika siparişleri ocaktan bu yana en keskin düşüşü yaşadı

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), fabrika siparişlerine ilişkin ağustos ayı geçici verilerini yayımladı. Açıklanan verilere göre, Almanya'da yurt içinde üretilen ürünlere yönelik siparişler ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 5,8 geriledi. Bu düşüş, ocak ayından bu yana kaydedilen en keskin gerileme olarak öne çıktı. Geçen yılın aynı ayına kıyasla ise fabrika siparişleri yüzde 3,9 düşüş kaydetti.

Ekonomistler, fabrika siparişlerinde aylık bazda yüzde 2'lik bir azalma beklerken, gerçekleşen düşüş piyasa beklentilerinin oldukça üzerinde oldu. Temmuz ayında yüzde 2,9 olarak açıklanan fabrika siparişleri artışı ise yüzde 3,9'a revize edildi.

Yurt içi ve yabancı siparişler sert düştü

Destatis verilerine göre, ağustosta yurt içi siparişler bir önceki aya göre yüzde 10,9 oranında düşerken, yabancı siparişler yüzde 2,2 geriledi. Özellikle Avro Bölgesi'nden gelen yeni siparişlerin yüzde 10,5 azaldığı görülürken, Avro Bölgesi dışındaki ülkelerden gelen siparişlerde yüzde 3,4 artış yaşandı.

Ülke içinde ara malı üreticilerinin siparişlerinde aylık bazda yüzde 4,4 artış görülmesine rağmen, tüketici malı üreticilerinin siparişleri yüzde 5,8 düştü. Sermaye malı siparişleri ise yüzde 3,5 oranında yükseldi. Destatis, ağustosta fabrika siparişlerinde yaşanan bu olumsuz gelişmenin, bir önceki ay büyük siparişlerin (uçak, gemi, tren ve askeri araç yapımı) verilmiş olmasından kaynaklandığını ve bu siparişler hariç tutulduğunda düşüşün yüzde 3,4 ile daha düşük olduğunu belirtti.

Alman ekonomisi üzerinde kara bulutlar

Almanya Ekonomi ve İklim Koruma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ağustostaki düşüşün ardından sanayi siparişlerinin dip yapmış olabileceğine dair umutların azaldığı ifade edilerek, "Talepteki zayıflığın devam etmesi ve şirketlerin beklentilerinin olumsuz olması, 2024 yılının ikinci yarısında sanayi ekonomisinde gözle görülür bir toparlanmanın olası olmadığını gösteriyor" denildi.

Küresel imalat sektöründe belirsizlik

VP Bank'ın baş ekonomisti Thomas Gitzel, küresel imalat sektöründe uzun süredir yatırım yapma konusunda bir isteksizlik görüldüğünü belirterek, "Küresel imalat sektöründe yatırımların durma noktasına geldiğini görüyoruz. Bu da sektörün çektiği acıların devam edeceğini gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Gitzel, ABD'de imalat sektörünün siparişlerde yaşanan yavaşlama ile mücadele ettiğini ve Çin hükümetinin ekonomik teşvik programları ile yerel şirketlere destek olmaya çalıştığını vurgulayarak, küresel imalat sektörünün genel anlamda zor bir süreçten geçtiğini söyledi.

"Ekonomik toparlanma umutları zayıflıyor"

Commerzbank Başekonomisti Jörg Kramer ise fabrika siparişlerindeki ağustos verilerini "acı bir hayal kırıklığı" olarak nitelendirerek, "Gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYH) yılın ikinci yarısında en iyi ihtimalle durgunlaşmasını bekliyoruz. Uzun zamandır beklenen ekonomik toparlanmaya dair herhangi bir işaret yok" dedi.

Almanya yeniden resesyon riski ile karşı karşıya

Almanya, artan faiz oranları ve konjonktürel baskılar nedeniyle büyüme konusunda zorlanmaya devam ediyor. Yılın ikinci çeyreğinde ekonominin yüzde 0,1 daraldığı ülke, üçüncü çeyrekte de küçülme yaşarsa teknik resesyona girmiş olacak. Almanya Merkez Bankası, üçüncü çeyrek büyüme beklentilerini aşağı yönlü revize ederken, Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo) de zayıf yatırım ve sipariş durumları nedeniyle ülkenin 2024 ve gelecek yıllara dair büyüme tahminlerini düşürdü.

Ifo, eylül ayında yaptığı değerlendirmede, 2024 büyüme tahminini yüzde 0,4’ten sıfıra indirdi. Alman hükümeti ise ekonomide bu yıl için yüzde 0,3’lük bir büyüme öngörüyor. Eğer Almanya üçüncü çeyrekte de küçülme yaşarsa, son iki yılda ikinci kez teknik resesyon ile karşı karşıya kalacak.