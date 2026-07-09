Almanya'da ihracat beklentileri aştı

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Almanya ihracatı Mayıs ayında aylık yüzde 0,9 artarak daralma beklentisini boşa çıkardı. Federal İstatistik Ofisi verileri, ihracat tarafında dış talebin AB dışı pazarlardan destek aldığını gösterdi. Reuters anketine katılan ekonomistler yüzde 0,3 düşüş bekliyordu.

Takvim ve mevsim etkilerinden arındırılmış verilere göre ithalat aynı dönemde yüzde 2,5 geriledi. Dış ticaret dengesi Mayıs ayında 19,1 milyar Euro fazla verdi. Almanya, Nisan ayında 14,7 milyar Euro dış ticaret fazlası açıklamıştı.

AB dışı talep ihracatı destekledi

Almanya ihracatı içinde bölgesel ayrışma belirginleşti. AB ülkelerine yapılan ihracat aylık bazda yüzde 1,1 azaldı. AB dışındaki ülkelere yapılan mal ihracatı ise yüzde 3,6 arttı.

Veri seti, Avrupa içi talebin zayıfladığı bir dönemde üçüncü ülke pazarlarının dengeleyici rol oynadığını gösteriyor. Almanya ihracatı açısından AB dışı talebin güçlenmesi, sanayi siparişleri ve üretim planlaması için kritik sinyal veriyor.

Nisan verileri de dış ticaretin önceki ayda toparlanma eğiliminde olduğunu göstermişti. Destatis, Nisan 2026’da ihracatın aylık yüzde 0,9, ithalatın yüzde 1,2 arttığını açıklamıştı. Aynı ay ihracat 136,6 milyar Euro, ithalat 122,1 milyar Euro seviyesine ulaşmıştı.

İthalattaki düşüş dış ticaret fazlasını genişletti

İthalatın yüzde 2,5 gerilemesi, dış ticaret fazlasındaki artışı hızlandırdı. Almanya ihracatı yükselirken ithalatın düşmesi, net dış ticaret katkısını güçlendirdi. Dış ticaret fazlası böylece Nisan ayındaki 14,7 milyar Euro seviyesinden 19,1 milyar Euro’ya çıktı.

Makro açıdan tablo iki farklı mesaj veriyor. İhracattaki artış dış talebin tamamen zayıflamadığını gösteriyor. İthalattaki düşüş ise iç talep, enerji faturası veya ara malı alımları tarafında daha temkinli bir görünüm yaratıyor.

Almanya sanayisi için ithalat yalnızca tüketim mallarını temsil etmiyor. Ara malı, enerji ve yatırım girdileri de ithalat kalemleri içinde yer alıyor. Dolayısıyla ithalattaki düşüş, üretim zincirleri açısından dikkatle izleniyor.