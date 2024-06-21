Almanya'da konut fiyatları düşmeye devam ediyor

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), konut fiyatlarına ilişkin 2024 ilk çeyrek verilerini açıkladı. Buna göre, ülkede konut fiyatları ocak-mart döneminde 2023'ün aynı dönemine kıyasla yüzde 5,7 düştü. Geçen yılın son çeyreğine göre ise ülkede konut fiyatları yüzde 1,1 geriledi.

Ülkede 2022 baharındaki zirveden bu yana konut fiyatlarının istikrarlı şekilde art arda altı çeyrek düşüş kaydetmesi dikkati çekiyor. Berlin, Hamburg, Münih, Köln, Frankfurt, Stuttgart ve Düsseldorf'ta daire fiyatları yüzde 4,6, bahçeli ev fiyatları ise yüzde 9,7 geriledi.

Artan finansman maliyetleri, enerji dönüşümü ve sürekli yüksek seyreden enflasyon nedeniyle satın alınabilirliğin hala düşük olması Almanya'da konut fiyatlarındaki düşüşün başlıca nedenleri olarak gösteriliyor.

Öte yandan Avrupa Merkez Bankası (ECB), yüksek enflasyona karşı artan faiz oranlarıyla mücadele ediyor. Bu durum da inşaat ve diğer sektörlerdeki yatırımları daha pahalı hale getirerek ekonomiyi yavaşlatıyor.