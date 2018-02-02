Almanya'da metal işçilerinden 24 saatlik grev

02 Şubat 2018

Almanya'da milyonlarca mühendislik ve metal işçisi, bugün 24 saatlik greve gidiyor.

3,9 milyon mühendislik ve metal işçisinin örgütlü olduğu IG Metall sendikası, 24 saatlik iş bırakma eylemlerini sürdürülen toplu sözleşme görüşmelerinde bir anlaşmaya varılması için son uyarı olarak değerlendiriyor.

Sendika ile işverenler arasında müzakereler Pazartesi günü yeniden başlayacak. Uzlaşma sağlanamaması halinde ilk genelinde ve daha uzun süreli greve gidileceği ifade ediliyor.

IG Metall, toplu sözleşme görüşmelerinde 27 ay için yüzde 8 zammın yanı sıra haftalık çalışma saatinin çocuklarına, yaşlı ve hasta yakınlarına bakmaları gerekenler için 35 saatten 28 saate indirilmesini istiyor.

Sendika, haftalık çalışma saati süresinde indirim için 1984 yılından bu yana ilk kez bastırıyor. En son 1984 yılında 7 hafta süren grev sonunda haftalık çalışma saati 40'tan 35'e indirilmişti.