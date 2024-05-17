Almanya'da Tesla'nın giga fabrikasını genişletme planı çevre endişelerine rağmen onaylandı

Berlin yakınlarındaki Grünheide Belediyesi, Tesla'nın Avrupa'daki ilk fabrikası "Giga Berlin" alanının tartışmalı bir şekilde genişletilmesini onayladı.

Polis koruması altında yerel mecliste yapılan oylamada revize edilmiş imar planını 11 üye desteklerken, 6 üye karşı çıktı, 2 üye de çekimser kaldı. Söz konusu onay kararının, çevre sakinleri ve iklim aktivistlerinin protesto ve eleştirilerin ardından gelmesi dikkati çekti.

Elon Musk'ın sahibi olduğu Tesla, halihazırda 300 hektar alanda kurulu fabrikayı, 100 hektarın üzerinde genişletecekti. Ancak Tesla, Grünheide'de şubatta bölge sakinleri arasında yapılan oylamada, fabrikanın genişletilmesine karşı oy kullanılmasının ardından fabrika genişletme planını küçültmek zorunda kalmıştı.

Bölge sakinlerinin endişeleri arasında genişleme için gerekli olan ormansızlaşma, santralin yüksek su tüketimi ve bölgedeki kara yolu trafiğindeki artış yer alıyordu.

Yeni teklifte Tesla, fabrika alanında kreş gibi personel tesisleri için planlarını iptal ederek, başlangıçta 100 hektarın üzerinde planlanan genişleme alanını yaklaşık 50 hektara indirdi ve bölge sakinlerinin endişelerini gidereceği konusunda da güvence verdi.

İklim aktivistleri, şubat ayından bu yana ağaç evlerden oluşan bir kampta Tesla fabrikasının genişletilmesine ve ormanların yok edilmesine karşı protesto gösterileri düzenliyordu.

Protestocular, politikacılardan, vatandaşların tesisin genişletilmesine karşı kullandıkları oylara saygı gösterilmesini, oylama sonucunun uygulanmasını talep ediyordu. Fabrikanın yanındaki ormanlık alanın Tesla tarafından işgal edildiğini savunan aktivistler, bölgedeki içme suyu alanlarının korunmasını istiyordu.

"Giga Berlin" olarak anılan ve 12 bin kişinin istihdam edildiği fabrikada batarya, güç aktarma organları ve araç üretimi yapılıyor.

Tesla karardan memnun

Amerikalı elektrikli otomobil üreticisi Tesla, Grünheide Belediyesinin genişletme planını onaylamasından “son derece memnun” olduğunu duyurdu.

Şirketin açıklamasında, "Şu anda onaylanmış olan kalkınma planı, kilit noktalarda toplumun endişelerini gidermektedir." denildi.

Brandenburg eyalet hükümeti de kararı memnuniyetle karşılayarak, fabrikanın genişletilmesine verilen onayın toplumun çıkarlarına uygun olduğunu savundu.

Prostestolar devam edecek

Grünheide'de yapılan konsey oylamasına bölge sakinleri büyük ilgi gösterirken, Tesla’nın genişleme planına karşı çıkanlar tarafından protesto edildi.

“Tesla'ya musluğu kapatın” ittifakı, söz konusu genişleme planına onay verilmesinden sonra, “Protesto her zamankinden daha güçlü hale geliyor.” açıklamasında bulundu.

Açıklamada, "Bugün alınan karar bir felakettir: Brandenburg ve Berlin'deki insanların içme suyunu halihazırda tehlikeye atan bir otomobil fabrikası genişletilecek.” denilerek, protestolara devam edileceği ifade edildi.