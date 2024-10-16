Almanya’nın ABD’ye karşı dış ticaret fazlası rekor kırdı

Almanya’dan ABD’ye geçen yıl 157,9 milyar avro değerinde mal ihraç edildi. Bu rakam Almanya'nın toplam ihracatının yüzde 9,9'una denk gelirken, son 20 yılın en yüksek oranı olarak kayıtlara geçti.

9 yıldır zirvede

ABD’nin art arda dokuzuncu yıl Almanya’nın ihracatının en önemli alıcısı olması dikkati çekti.

Almanya, 2023’te ABD’den 94,7 milyar avro değerinde mal ithal ederken, bu da ülke toplam ithalatının yüzde 6,9'una denk geldi. Bu rakam da 2004’den beri görülen en yüksek oran olarak kayıtlara geçti. Böylece, 2023'te Almanya’nın en çok dış ticaret fazlası verdiği ülke 63,3 milyar avroluk rekor ile ABD oldu.

Destatis açıklamasında, "Almanya, 2017'den beri başka hiçbir ülkeyle ABD ile olduğu kadar yüksek ihracat fazlası vermedi. Dolayısıyla ABD'ye yapılan ihracatın değeri ile ABD'den yapılan ithalatın değeri arasındaki fark sadece her zamankinden daha yüksek değil, aynı zamanda diğer tüm hedef ülkelerden de daha yüksek bir düzey. Bu durum, 34,7 milyar avroluk ihracat fazlasıyla 2024 yılının ilk yarısında da geçerli.” ifadelerine yer verildi.

Açıklamaya göre, ilaç sektörü gibi bazı sektörler için ABD pazarı özellikle önemli olurken, geçen yıl Almanya'nın tüm ilaç ihracatının yüzde 23,2’si ABD'ye yapıldı. Yine 2023'te ihraç edilen makinelerin yüzde 13'ü ABD'ye ihraç edilirken, motorlu taşıtlar ve motorlu taşıt parçaları için bu oran yüzde 12,6 oldu.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu ve Uluslararası Para Fonu (IMF) da Almanya'nın ABD’ye karşı yüksek ticaret fazlasını dengesizliklere yol açarak küresel ekonomi için bir tehdit oluşturabileceği gerekçesiyle defalarca eleştirdi.

Trump, tekrar başkan seçilirse, sadece Çin gibi rakiplerin mallarına değil, aynı zamanda Avrupa Birliği gibi müttefiklerin ürünlerine de ek gümrük vergileri getirmeyi planlıyor.