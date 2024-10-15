Almanya'nın ZEW endeksi ekimde beklentileri aştı

Almanya'da yatırımcıların ekonomiye ilişkin beklentilerini ölçen ZEW Ekonomik Eğilim Endeksi, ekim ayında beklentileri aşarak 13,1 seviyesinde açıklandı. Reuters anketine katılan ekonomistler, endeksin 10 seviyesine çıkacağını tahmin etmişlerdi. Eylül ayında bu endeks 3,6 olarak açıklanmıştı.

ZEW endeksi, önümüzdeki altı ay boyunca Almanya'da beklenen ekonomik gelişmelere ilişkin yatırımcıların iyimserlik düzeyini gösteriyor. Bu veri, yaklaşık 350 finansal ve ekonomik analistin katılımıyla gerçekleştirilen anket sonucunda elde ediliyor. Endeks, ekonominin gelişimi konusunda iyimser olan analistlerin yüzdesi ile kötümser olanların yüzdesi arasındaki fark hesaplanarak oluşturuluyor.

Endeksin 0 değerini alması nötr bir görünümü, -100 ise tüm analistlerin ekonominin kötüleşeceğini düşündüğü anlamına geliyor. +100 ise tüm analistlerin ekonomik iyileşme beklediğini ifade ediyor. Ekim ayında açıklanan 13,1’lik değer, yatırımcıların ekonomiye dair daha iyimser olduğunu gösteriyor.

Alman ekonomisinin mevcut durumuna ilişkin ayrı bir gösterge ise -84,5'ten -86,9 seviyesine geriledi. Ekonomistler bu verinin -84,5 seviyesinde kalacağını öngörmüşlerdi.