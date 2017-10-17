ALTAY tankı güç grubu için yeni ihale

17 Ekim 2017

Mehmet KAYA

ANKARA-ALTAY Tankının güç grubunun (motor ve güç aktarım organları) yerli olarak geliştirilmesi için yeni ihale açıldı. Daha önce TÜMOSAN’ın üstlendiği güç grubu geliştirme projesi başarısızlıkla sonuçlanmıştı. TÜMOSAN Genel Müdürü Kurtuluş Öğün Mayıs ayında DÜNYA’ya ihale açılması halinde ALTAY güç grubu geliştirilmesine talip olacaklarını açıklamıştı. İhaleye mevcut büyük dizel motor üretim deneyimi olan firmaların ilgi duyması bekleniyor. Bu kapsamda TÜMOSAN, BMC istekli olduğunu daha önce açıklamıştı. Ukrayna savunma ihracat şirketi de mevcut motor modellerinden birinin ALTAY için geliştirilebilmesini teklif etmişti. Yakın zamanda da İngiliz Challenger tanklarına motor veren Caterpillar’ın da Türkiye’nin motor projesiyle ilgilendiği haberleri yayınlanmıştı. İhale sürecinde dizel motor deneyimi bulunan sivil otomotiv üreticilerinin teklife çağrı dosyasını alacağı tahmini yapılıyor. Ancak tekliflerin sınırlı sayıda geleceği bekleniyor..

ALTAY seri üretimi ilk fazına yetişmesi zor

ALTAY tankının seri üretimine yönelik olarak bir ihale şu anda devam ediyor. Bu ihale henüz sonuçlanmadı. İhale, BMC, OTAKAR ve FNSS şirketlerine yönelik açıldı. Seri üretimin 2020’li yılların başında başlaması bekleniyor. SSM Müsteşarı İsmail Demir, Eylül ayında yaptığı bir açıklamada, seri üretim aşamasında ALTAY tankı için “motor sorunu” bulunmadığını, yerli geliştirme projelerinin ayrı bir faz olduğunu belirtmişti. Bu nedenle ilk faz üretimde, mevcut bir motor tasarımının ALTAY’a hızla uyarlanması dışında yerli bir motor kullanılması zayıf ihtimal olarak değerlendiriliyor.

İhale ilanı yayımlandı

Savunma Sanayii Müsteşarlığı ALTAY tankında kullanılacak güç grubu için ihale ilanı yayımladı. İhalede herhangi bir şirket kısıtlamasına gidilmedi. İstekli bütün firmalar ihaleye katılabilecek. İptal olan ilk ihalede yabancı ortak şartı bulunuyordu. Bu kez yayımlanan ihale çağrısında yabancı geliştirici katkısı şart olmaktan çıkarıldı ancak şirketlerin yabancı teknolojik katkı almasına yönelik engel de konulmadı. İhale kapsamı, “ALTAY Tankı’nın güç grubu ihtiyacını yerli ve milli imkânlarla karşılamaya yönelik, ülkemiz sanayiinin mevcut imkân ve kabiliyetlerini azami derecede kullanarak, ALTAY Tankı’nın güç grubu konusunda yurtdışı bağımlılığını ortadan kaldırmak ve ihraç lisansına tabi olmayan Güç Grubunu geliştirmektir” denildi. Kapsamda, ihracat engeli olmaması şart olarak gözlendi.

ALTAY tankı güç grubu geliştirme ihalesinde teklife çağrı dosyaları 27 Ekim gününe kadar alınabilecek. İhalede teklifler ise 22 Aralık 17:00’ye kadar verilebilecek.

Geliştirme ihalesi

İhale, yerli geliştirme modeli olarak açıldı. Bu tür ihalelerde her türlü lisans ve fikri mülkiyet hakları SSM’ye ait olmak üzere ürün geliştiriliyor. Ürünün seri üretimi için ise SSM isterse ayrı bir ihale açabiliyor.

Önceki ihale iptal edildi

TÜMOSAN Genel Müdürü Kurtuluş Öğün, Mayıs ayında IDEF sürerken DÜNYA’ya yaptığı açıklamada, önceki ihalede başarısızlığın yabancı ortağın projede “şart” olarak yer almasından kaynaklandığını, Avusturyalı AVL şirketinin anlaşma imzaladıktan sonra yeni şartlar öne sürüp, mevcut şartları da kabul etmeyerek projeden çekilmesi, daha sonra da aday yabancı teknolojiye sahip şirketlerinin proje şartlarını (ihracat lisansı kısıtı olmaması, her türlü fikri mülkiyet hakkının SSM’ye ait olması vb.) kabul etmemesi nedeniyle başarısız olduğunu, TÜMOSAN’ın kendi imkanıyla motoru geliştirebileceğini söylemişti.