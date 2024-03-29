Altın, dolar ve avroda seçim öncesi son rakamlar (29 Mart döviz ve altın fiyatları)
Türkiye 31 Mart'taki yerel seçimlere hazırlanırken, bugün altının kilogramı yüzde 1,2 arttı. Dolar ve avroda ise yatay seyir devam ediyor.
Altının onsu, uluslararası piyasalarda 2 bin 233 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, yüzde 1,2 artışla 2 milyon 446 bin liraya yükseldi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 32,2628 lira, satışta 32,3921 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 32,2370 lira, satışta 32,3662 lira olarak belirledi.
Uluslararası piyasalarda akşam saatleri itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0790, sterlin/dolar paritesi 1,2640, dolar/yen paritesi de 151,20 düzeyinde seyrediyor.
Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 1,4 artışla 86,8 dolardan işlem görüyor.