Altın fiyatları rekora yakın: Gram altın ve çeyrek altın kaç TL oldu? (10 Nisan 2024)
Altın fiyatları, ABD'de bugün açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini bekliyor. Altının ons fiyatı, 2 bin 300 doların üzerinde seyrediyor. Gram altın ise dün kırdığı rekora yakın seyrediyor. Peki, yurt içi piyasaların kapalı olduğu günde çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç TL? İşte 10 Nisan altın fiyatları...
ABD'de bugün açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri yatırımcıların odağına yerleşti. Ramazan Bayramı sebebiyle yurt içi piyasalar kapalı ancak küresel piyasalar ABD'deki enflasyon verisini izleyecek.
ABD enflasyon verileri öncesinde rekor seviye yükselen altının ons fiyatı, yüzde 0,1'lik değer kazancıyla 2 bin 354 dolar seviyesinden alıcı buluyor.
Gram altın kaç TL?
Altının gram fiyatı yeni güne yükselişle başlamasının ardından önceki kapanışa göre yüzde 0,1 üzerinde 2 bin 442 lira seviyesinde bulunuyor.
Çeyrek altın ne kadar?
Aynı dakikalarda çeyrek altın 4 bin 420 liradan, cumhuriyet altını 16 bin 960 liradan satılıyor.
Faiz indirimine ilişkin tahmin yüzde 54
Küresel piyasalarda, ABD'de bugün açıklanacak enflasyon verileri öncesi karışık bir seyir izlenirken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankasının (Fed) haziranda faiz indirimine başlayacağına ilişkin tahminler yüzde 54 seviyesinde seyrediyor.
Analistler, ABD'de enflasyonun beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi durumunda Fed'in faiz indirimine gitme olasılığının daha da azalabileceğini söyledi.
ABD'de bugün açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinin yatırımcıların odağına yerleşirken, TÜFE'nin martta aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 3,4 artış göstermesi bekleniyor.