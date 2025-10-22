Altın fiyatlarındaki yükseliş Merkez'in rezervlerini 9,3 milyar dolar artırdı

Merkez Bankası eylül başından bu yana dövizi tutmak için net 7,6 milyar dolar satmasına rağmen altın fiyatlarındaki artış sayesinde net rezervler 9,3 milyar dolar arttı.

Eski Merkez Bankası Başekonomisti ve akademisyen Prof. Dr. Hakan Kara da sosyal medya hesabından paylaştığı grafikle, altın fiyatlarındaki artışın net rezervlere etkisine dikkat çekti.

Kara’nın paylaştığı grafikte, mart- nisan dönemindeki yüksek döviz satışı dikkat çekerken, eylül itibarıyla yeniden negatif seyre dönüldüğü görülüyor. Verilere göre, Merkez Bankası’nın yılın ilk yarısında rezerv biriktirdiği, son haftalarda ise döviz kurlarındaki baskıyı azaltmak için piyasaya müdahale ettiği anlaşılıyor.

Merkez Bankası Eylül başından beri dövizi tutmak için net 7,6 milyar dolar sattı. Buna rağmen altın fiyatlarındaki artış sayesinde net rezervleri 9,3 milyar dolar arttı. pic.twitter.com/HVqew2lKel — Hakan Kara (@ali_hakan_kara) October 22, 2025

Toplam rezervler rekor kırdı

Merkez Bankasının (TCMB) toplam rezervleri, 10 Ekim haftasında 189 milyar 734 milyon dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

3 Ekim'de 87 milyar 28 milyon dolar seviyesinde bulunan brüt döviz rezervleri de 10 Ekim haftasında 309 milyon dolar artışla 87 milyar 337 milyon dolara yükseldi. Bu dönemde altın rezervleri de 3 milyar 208 milyon dolar yükselişle 102 milyar 397 milyon dolara çıktı.