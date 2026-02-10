Altın ve gümüşte sürpriz toparlanma

Jeopolitik riskler ve Fed’in bağımsızlığına yönelik endişelerin et­kisiyle 5 bin 600 dolarla rekor sevileri test eden altının ons fi­yatı, ocak sonunda sert düşüş yaşayarak 4 bin 402 dolara ka­dar gerilemişti. Sert düşüşün ardından toparlanmaya başla­yan altının ons fiyatı dün sa­bah saatlerinde 5 bin 45 dola­ra kadar tırmanırken, önceki kapanışına göre yüzde 1,50 ar­tışla 5 bin 30 dolar seviyesine kadar çıktı. Bu toparlanmayla birlikte altın, 29 Ocak’taki zir­venin ardından yaşadığı sert kayıpların yaklaşık yarısını te­lafi etmiş oldu. Yaşanan yük­sek oynaklığa rağmen altının onsu, yılbaşından bu yana yatı­rımcısına 650 doların üzerin­de kazanç sağladı.

Gümüş de yeniden yükselişe geçti

Değerli metallerdeki topar­lanma gümüşü de yansıdı. Gü­müşün onsu, spot piyasada yüz­de 5 değer kazanarak yeniden 80 doların üzerine çıktı. Gü­müş, yılbaşından bu yana ser­gilediği yüzde 40’ın üzerinde­ki performansla, yüzde 21 artış gösteren altını geride bıraktı.

5 bin dolar seviyesi kritik eşik

Analistler, altının ons fiya­tında 5 bin dolar seviyesinin kritik bir eşik olduğuna dik­kat çekiyor. Bu seviyenin üze­rinde kalıcılık sağlanmasının yükselişin kalıcı bir trende mi dönüşeceğini yoksa sert satış­ların ardından gelen geçici bir toparlanma mı olacağını gös­tereceği belirtiliyor. Uzman­lar, ayrıca Çin’in altın alım­larını art arda 15’inci aya ta­şımasının uzun vadeli talebi güçlü tuttuğunu ve fiyatlar­daki toparlanmayı destekle­meyi sürdürdüğünü vurgulu­yor. Altın ons fiyatı, ekonomik belirsizlikler, jeopolitik geri­limler, enflasyondaki düşüşle birlikte güçlenen agresif faiz indirimi beklentileri, merkez bankalarının fiziki alımları ve zayıflayan doların tetiklediği ‘güvenli liman’ talebiyle geçen yılı yüzde 65’in üzerinde yük­selişle tamamlamıştı.

Çinli yatırımcılar mı sebep?

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, geçen hafta altın piyasasında yaşanan sert dalgalanmanın arkasında Çinli yatırımcıların olduğunu söyledi. Çin’de piyasa koşullarının “biraz kontrolden çıktığını” belirten Bessent, marjin sıkılaştırmasının spekülatif altın alımlarını tetiklediğini, jeopolitik riskler ve Fed’in bağımsızlığına dair endişelerle güçlenen rallinin ise ani bir şekilde tersine döndüğünü ifade etti. Fed politikalarına da değinen Bessent, merkez bankasının bilanço küçültme sürecinde temkinli adımlar atmasını beklediğini söyledi. Bessent ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump’ın Fed başkanlığı için aday gösterdiği Kevin Warsh’ın bağımsız hareket edeceğini ancak Fed’in Amerikan halkına karşı sorumluluğunun bilincinde olacağını dile getirdi.

Beklentisini 1600 dolar yukarı taşıdı

ABD’nin en büyük bankacılık ve finans kuruluşlarından biri olan Wells Fargo, 2026 sonu için altın fiyatı tahminini sert şekilde yukarı çekti. Banka, ons altın için hedef aralığını 6 bin 100-6 bin 300 dolar olarak güncelledi. Yeni hedef, önceki tahminlere kıyasla yaklaşık 1600 dolarlık yukarı yönlü bir reset anlamına geliyor.

1 trilyon dolarlık piyasa değerini sildi

Altın fiyatlarındaki dalgalanma, son haftalarda teknoloji hisselerinde yaşanan sert satışlarla daha anlamlı hale geldi. Yazılım ve hizmet hisselerinde yaşanan çöküş yaklaşık 1 trilyon dolarlık piyasa değerini sildi. Bazı endekslerde değer kaybı günler içinde yüzde 15’i aştı. Amazon hisseleri, şirketin 2026’ya kadar yaklaşık 200 milyar dolarlık sermaye harcaması (capex) planını açıklamasının ardından yüzde 9’a yakın düştü. Benzer tablo, diğer büyük teknoloji şirketlerinde de görülüyor.