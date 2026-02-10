Altın ve gümüşte sürpriz toparlanma
Altın fiyatları, yeniden 5 bin dolar seviyesinde denge arayışına girerek sert kayıpların yarısını telafi ederken, 126 dolarlık rekor seviyeden gerileyen gümüşün onsu ise yüzde 5 değer kazanarak yeniden 80 doların üzerine çıktı. Gümüş, yılbaşından bu yana sergilediği yüzde 40’ın üzerindeki performansla, yüzde 21 artış gösteren altını geride bıraktı.
Jeopolitik riskler ve Fed’in bağımsızlığına yönelik endişelerin etkisiyle 5 bin 600 dolarla rekor sevileri test eden altının ons fiyatı, ocak sonunda sert düşüş yaşayarak 4 bin 402 dolara kadar gerilemişti. Sert düşüşün ardından toparlanmaya başlayan altının ons fiyatı dün sabah saatlerinde 5 bin 45 dolara kadar tırmanırken, önceki kapanışına göre yüzde 1,50 artışla 5 bin 30 dolar seviyesine kadar çıktı. Bu toparlanmayla birlikte altın, 29 Ocak’taki zirvenin ardından yaşadığı sert kayıpların yaklaşık yarısını telafi etmiş oldu. Yaşanan yüksek oynaklığa rağmen altının onsu, yılbaşından bu yana yatırımcısına 650 doların üzerinde kazanç sağladı.
Gümüş de yeniden yükselişe geçti
Değerli metallerdeki toparlanma gümüşü de yansıdı. Gümüşün onsu, spot piyasada yüzde 5 değer kazanarak yeniden 80 doların üzerine çıktı. Gümüş, yılbaşından bu yana sergilediği yüzde 40’ın üzerindeki performansla, yüzde 21 artış gösteren altını geride bıraktı.
5 bin dolar seviyesi kritik eşik
Analistler, altının ons fiyatında 5 bin dolar seviyesinin kritik bir eşik olduğuna dikkat çekiyor. Bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanmasının yükselişin kalıcı bir trende mi dönüşeceğini yoksa sert satışların ardından gelen geçici bir toparlanma mı olacağını göstereceği belirtiliyor. Uzmanlar, ayrıca Çin’in altın alımlarını art arda 15’inci aya taşımasının uzun vadeli talebi güçlü tuttuğunu ve fiyatlardaki toparlanmayı desteklemeyi sürdürdüğünü vurguluyor. Altın ons fiyatı, ekonomik belirsizlikler, jeopolitik gerilimler, enflasyondaki düşüşle birlikte güçlenen agresif faiz indirimi beklentileri, merkez bankalarının fiziki alımları ve zayıflayan doların tetiklediği ‘güvenli liman’ talebiyle geçen yılı yüzde 65’in üzerinde yükselişle tamamlamıştı.
Çinli yatırımcılar mı sebep?
ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, geçen hafta altın piyasasında yaşanan sert dalgalanmanın arkasında Çinli yatırımcıların olduğunu söyledi. Çin’de piyasa koşullarının “biraz kontrolden çıktığını” belirten Bessent, marjin sıkılaştırmasının spekülatif altın alımlarını tetiklediğini, jeopolitik riskler ve Fed’in bağımsızlığına dair endişelerle güçlenen rallinin ise ani bir şekilde tersine döndüğünü ifade etti. Fed politikalarına da değinen Bessent, merkez bankasının bilanço küçültme sürecinde temkinli adımlar atmasını beklediğini söyledi. Bessent ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump’ın Fed başkanlığı için aday gösterdiği Kevin Warsh’ın bağımsız hareket edeceğini ancak Fed’in Amerikan halkına karşı sorumluluğunun bilincinde olacağını dile getirdi.
Beklentisini 1600 dolar yukarı taşıdı
ABD’nin en büyük bankacılık ve finans kuruluşlarından biri olan Wells Fargo, 2026 sonu için altın fiyatı tahminini sert şekilde yukarı çekti. Banka, ons altın için hedef aralığını 6 bin 100-6 bin 300 dolar olarak güncelledi. Yeni hedef, önceki tahminlere kıyasla yaklaşık 1600 dolarlık yukarı yönlü bir reset anlamına geliyor.
1 trilyon dolarlık piyasa değerini sildi
Altın fiyatlarındaki dalgalanma, son haftalarda teknoloji hisselerinde yaşanan sert satışlarla daha anlamlı hale geldi. Yazılım ve hizmet hisselerinde yaşanan çöküş yaklaşık 1 trilyon dolarlık piyasa değerini sildi. Bazı endekslerde değer kaybı günler içinde yüzde 15’i aştı. Amazon hisseleri, şirketin 2026’ya kadar yaklaşık 200 milyar dolarlık sermaye harcaması (capex) planını açıklamasının ardından yüzde 9’a yakın düştü. Benzer tablo, diğer büyük teknoloji şirketlerinde de görülüyor.