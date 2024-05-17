ALTINDA SON DURUM: Gram altın ve çeyrek altın ne kadar? Altın fiyatları kaç TL? (17 Mayıs 2024)

Küresel piyasalar,ABD'de açıklanan verilerin enflasyon endişelerini yatıştırmasıyla pozitif seyrine devam ediyor. Altın fiyatları, ABD'de açıklanan son enflasyon verileriyle birlikte Fed'in bu yıl faizleri düşüreceği beklentilerini kuvvetlendirmesinin ardından üst üste ikinci haftayı da artıda kapamaya hazırlanıyor. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0.12 yükselerek 2,379.56 dolar seviyesinde işlem gördü. Ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan altının gram fiyatı, güne yüzde 0,06 yükselişle 2 bin 467 liradan başladı. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 034,13 liradan satılıyor.

Serbest piyasada güncel altın satış fiyatları

Gram altın 2.466,81 lira

Çeyrek altın 4.033,24 lira

Yarım altın 8.066,48 lira

Cumhuriyet altını 16.084 lira

Gremse altın 40.474,00 liradan satılıyor.