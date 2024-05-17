ALTINDA SON DURUM: Gram altın ve çeyrek altın ne kadar? Altın fiyatları kaç TL? (17 Mayıs 2024)
Altın fiyatları, ABD'de açıklanan son enflasyon verileriyle birlikte Fed'in bu yıl faizleri düşüreceği beklentilerini kuvvetlendirmesinin ardından üst üste ikinci haftayı da kazançla kapamaya hazırlanıyor. Ons altın, 2 bin 379 dolar seviyesinde. Gram altın ise ons altındaki yükselişe bağlı olarak primli seyrediyor. Peki çeyrek ve gram altın kaç TL? 17 Mayıs altın fiyatları ne kadar?
Küresel piyasalar,ABD'de açıklanan verilerin enflasyon endişelerini yatıştırmasıyla pozitif seyrine devam ediyor. Altın fiyatları, ABD'de açıklanan son enflasyon verileriyle birlikte Fed'in bu yıl faizleri düşüreceği beklentilerini kuvvetlendirmesinin ardından üst üste ikinci haftayı da artıda kapamaya hazırlanıyor. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0.12 yükselerek 2,379.56 dolar seviyesinde işlem gördü. Ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan altının gram fiyatı, güne yüzde 0,06 yükselişle 2 bin 467 liradan başladı. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 034,13 liradan satılıyor.
Serbest piyasada güncel altın satış fiyatları
Gram altın 2.466,81 lira
Çeyrek altın 4.033,24 lira
Yarım altın 8.066,48 lira
Cumhuriyet altını 16.084 lira
Gremse altın 40.474,00 liradan satılıyor.