ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (20 Haziran 2024)
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu yıl faiz indirimine başlayacağına ilişkin fiyatlamalar güçlendi. Altının ons fiyatı, 2 bin 333 dolardan işlem görüyor. Altının gramı ise 2 bin 449 lira seviyesinde işlem görüyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Cumhuriyet altını bugün kaç TL? İşte 20 Haziran altın fiyatları...
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu yıl faiz indirimine başlayacağına ilişkin fiyatlamalar güçlenirken, gözler bugün açıklanacak İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz kararına çevrildi. Altın fiyatları yeni güne yükselişle başladı.
Altının gram fiyatı, yüzde 0,66 yükselişle 2 bin 449 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 2 liradan, Cumhuriyet altını 15 bin 960 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı, şu dakikalarda yüzde 0,57 yükselişle 2 bin 341 dolardan alıcı buluyor.