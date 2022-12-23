Altının kilogram fiyatı geriledi

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 75 bin lira, en yüksek 1 milyon 88 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,09 azalarak 1 milyon 88 bin 500 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 5 milyar 263 milyon 291 bin 556,82 lira, işlem miktarı ise 4.874,76 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 5 milyar 450 milyon 459 bin 941,13 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Ahlatçı Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatçı Metal Rafineri, Troy Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi ve Kuveyt Türk şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG

DOLAR/ONS

Önceki Kapanış

1.089.450,00

1.819,20

En Düşük

1.075.000,00

1.780,00

En Yüksek

1.088.500,00

1.821,55

Kapanış

1.088.500,00

1.810,00

Ağırlıklı Ortalama

1.082.804,68

1.796,99

Toplam İşlem Hacmi (TL)

5.263.291.556,82



Toplam İşlem Miktarı (Kg)

4.874,76



Toplam İşlem Adedi

84