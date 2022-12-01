Altının kilogram fiyatı yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 58 bin 250 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 58 bin lira, en yüksek 1 milyon 75 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışın hemen üzerinde 1 milyon 58 bin 250 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 501 milyon 154 bin 97,53 lira, işlem miktarı ise 2.346,62 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 2 milyar 506 milyon 256 bin 557,67 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar AgaBullion Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, Nadir Döviz, NMGlobal Kıymetli Madenler ve Zirve Değerli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG

DOLAR/ONS

Önceki Kapanış

1.058.000,00

1.763,30

En Düşük

1.058.000,00

1.768,00

En Yüksek

1.075.000,00

1.782,60

Kapanış

1.058.250,00

1.768,00

Ağırlıklı Ortalama

1.068.490,87

1.774,87

Toplam İşlem Hacmi (TL)

2.501.154.097,53



Toplam İşlem Miktarı (Kg)

2.346,62



Toplam İşlem Adedi

58