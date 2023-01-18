Altının kilogram fiyatı yükseldi

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 142 bin lira, en yüksek 1 milyon 178 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,34 artarak 1 milyon 172 bin 500 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 4 milyar 338 milyon 885 bin 981,51 lira, işlem miktarı ise 3.756,27 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 4 milyar 383 milyon 167 bin 584,36 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar NMGlobal Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, Troy Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler ve Zirve Değerli Madenler şeklinde sıralandı.