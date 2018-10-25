Alüminyumda 8 milyar dolar ihracat hedefi

25 Ekim 2018

Türkiye'nin önemli ihraç kalemleri arasında yer alan alüminyum sektöründe faaliyet gösteren Türk firmaları, sektörün en önemli fuarlarından Aluminium Dusseldorf 2018'e çıkarma yaptı. 64 Türk firması fuarda yer alırken, geçtiğimiz yıl 2.4 milyar dolar ihracat gerçekleştiren sektör bu yıl çıtayı yüzde 20 yükseğe koydu. Sektörün 2023 ihracat hedefi ise 8 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

Fuara info stand katılım gerçekleştiren İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği'nin Yönetim Kurulu Başkanı Tahsin Öztiryaki, alüminyum sektörünün sanayi ve ekonomideki rolüne dikkat çekerek 2023 yılı hedeflerine ulaşmada ve gelişmiş ekonomiler arasında ilk sıralarda yer almasında sektörün hayati öneme sahip olduğuna dikkat çekti.

Sektörün ilerlemesi yolundaki en büyük kaynağın bilgi ve deneyim olduğuna dikkat çeken Öztiryaki, Türk alüminyum sektörünün mevcut potansiyelini kullanarak çok daha başarılı işler yapabileceğini vurguladı. Öztiryaki, üretim teknolojisi ve ürün kalitesinin pazar kazanımı ve rekabette avantaj sağlayacağını, özellikle AR-GE ve inovasyonun sektörün öncelikleri olduğu mesajını verdi.

Türkiye'nin alüminyum ihracatının artmaya devam ettiğini söyleyen Öztiryaki, "2018 yılı ilk 9 ayında bir önceki yıl aynı döneme göre yüzde 22’lik ihracat artışı yakaladık. 2018 yıl sonunda ise ihracatın önceki yıla göre yüzde 20’nin üzerinde bir artış göstermesini bekliyoruz. İhracattaki artış trendi birliğimizin ve firmaların özverili çalışmaları ile 2019 yılında devam edecek" dedi.