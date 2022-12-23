Amazon’u korumak için 10 milyar dolarlık rekor tahvil önerisi

Dünya’yı ısıtmayı sürdüren sera gazını emen Amazon Yağmur Ormanları’nın ormansızlaştırılmasını durdurmak için çalışan Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, iklim değişikliği önlemlerindeki liderliğini korumaya devam etmek istiyor. Bu kapsamda Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Fransa, İsviçre ve Kanada’dan ilk 2003-2010 yönetimlerinde kurulan Amazon koruma fonuna katılmalarını talep ediyor.

Bugüne kadarki en büyük ‘sürdürülebilirlikle bağlantılı tahvil’

2030 yılına kadar sıfır ormansızlaşmaya yönelik taahhüt isteyen Brezilya’nın söz konusu taahhüdünü yerine getirmesi için ise NatWest Bankası stratejistlerinden tahvil önerisi geldiği öğrenildi. NatWest ESG Makro Stratejisi Başkanı Alvaro Vivanco, önerilen 10 milyar dolarlık tahvil ile Brezilya Başkanı Lula’nın niyetini belirtmesi adına önemli bir rol olduğuna vurgu yaparken, Amazon’un herkes için önemli olduğuna dikkat çekiyor.

Tahvil, bugüne kadar gelişmekte olan ülkelere satılan en büyük tahvillerden biri olma özelliği taşırken, Brezilya’nın sahip olduğu tahvillerinden dört kat daha büyük ve sürdürülebilirlik kapsamındaki borç piyasalarında da rekor olabilir.