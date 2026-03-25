AMB’den enflasyon mesajı: Enerji şoku büyürse hızlı müdahale

Avrupa Merkez Bankası (AMB) Başkanı Christine Lagarde, enerji maliyetlerindeki yükselişin daha geniş kapsamlı bir enflasyon dalgasına dönüşmesi ihtimaline karşı bankanın hızlı ve kararlı adımlar atabileceğini belirtti.

Lagarde, mevcut tablonun Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırısının ardından enflasyonun çift hanelere çıktığı 2022 döneminden farklı olduğunu ifade ederken, yine de “tetikte olmak için nedenler” bulunduğuna dikkat çekti.

“Yüzde 2 hedefi koşulsuz”

Frankfurt’ta düzenlenen AMB Gözlemciler Konferansı’nda konuşan Lagarde, "Şokun büyüklüğü, kalıcılığı ve yayılımı hakkında yeterli bilgiye sahip olmadan harekete geçmeyeceğiz. Ancak tereddüt nedeniyle felç olmayacağız: Orta vadede yüzde 2 enflasyon hedefine ulaşma taahhüdümüz koşulsuzdur" dedi.

Enerji fiyatları enflasyon riskini artırıyor

Orta Doğu’daki gerilimin enerji fiyatlarını yukarı çekmesi, geçmişte olduğu gibi yeni bir enflasyon dalgası ihtimalini yeniden gündeme taşıdı. Bundesbank Başkanı Joachim Nagel başta olmak üzere bazı yetkililer, fiyat görünümünün bozulması halinde nisan ayından itibaren faiz artışlarının gündeme gelebileceği sinyalini verdi.

Lagarde, AMB’nin olası politika adımlarına ilişkin üç farklı senaryoya işaret etti.

“Bekle ve gör” yaklaşımı masada

İlk senaryoda, enerji şokunun sınırlı ve geçici olması durumunda klasik “bekle ve gör” yaklaşımının benimsenebileceğini belirten Lagarde, “Enerji şokunun boyutunun sınırlı ve kısa süreli olduğu görülürse, klasik yaklaşım olan ‘bekle ve gör’ stratejisi uygulanmalıdır. Para politikası önlemlerinin gecikmesi, bu önlemlerin çok geç alınacağı ve ters etki yaratma riski taşıdığı anlamına gelir” ifadelerini kullandı.

Ölçülü adımlar gündeme gelebilir

İkinci senaryoda ise enflasyonda hedefin üzerinde güçlü ancak geçici bir sapma yaşanması halinde daha sınırlı müdahalelerin yapılabileceğini kaydeden Lagarde, “Şok, hedefimizin üzerinde büyük ancak çok uzun sürmeyen bir sapmaya yol açarsa, politikada ölçülü bir ayarlama yapılması gerekebilir. Bu tür bir sapmaya verilecek en uygun tepki, nedenin güçlü talep değil de dışsal arz kesintileri olması durumunda daha sınırlı olur, ancak bu tepkinin mutlaka sıfır olması gerekmez” dedi.

Lagarde, bu tür durumlarda tamamen tepkisiz kalmanın iletişim açısından risk taşıyabileceğine de dikkat çekerek, “Dahası, bu tür bir aşırı tepkinin tamamen göz ardı edilmesi bir iletişim riski oluşturabilir: Halk, tepki vermeyen bir tepki fonksiyonunu anlamakta zorlanabilir” değerlendirmesinde bulundu.

Kalıcı sapmaya güçlü müdahale

Üçüncü senaryoda ise enflasyonun hedefin üzerinde kalıcı şekilde sapması halinde daha güçlü bir politika tepkisinin gerekli olacağını vurgulayan Lagarde, "Enflasyonun hedeften önemli ve sürekli şekilde sapmasını bekliyorsak, verilecek yanıt uygun olmalıdır. Güçlü veya kalıcı olmalı. Aksi takdirde, kendi kendini güçlendiren mekanizmalar devreye girer ve bağın kopma riski artar" ifadelerini kullandı.

“Erken tespit hayati”

Lagarde, geçmiş verilerin enerji fiyatlarındaki artışların Euro Bölgesi genelinde yaygın bir etki yaratmasının istisnai bir durum olduğunu gösterdiğini belirtti. Buna karşın risklerin yakından izlendiğini vurgulayan Lagarde, “Şokun yayılma riski olduğunda bunu mümkün olduğunca erken tespit etmek hayati önem taşıyor” dedi.

AMB’nin gerektiğinde hızlı hareket edebileceğinin altını çizen Lagarde, Körfez bölgesindeki enerji altyapısına yönelik saldırıların, enerji fiyatlarında hızlı bir normalleşme ihtimalini zayıflattığı uyarısında bulundu.