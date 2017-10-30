"Amerikalılara en fazla el aletleri sattık"

30 Ekim 2017

22 ülkeden 560 firmanın katıldığı ve 17-19 Ekim tarihleri arasında Amerika'nın Las Vegas kentinde düzenlenen bağlantı elemanları, kilitler ve el aletleri (BAKİEL) fuarı International Fastener Expo 2017, dünya genelinden 8 bin 300 kişiyi ağırladı.

İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) organizasyonunda fuara katılan İDDMİB BAKİEL Komitesi Başkanı Çetin Tecdelioğlu, birçok ülkenin katılımcılarıyla görüşmeler yaptıklarını söyledi. Tecdelioğlu, Türkiye'den fuara katılan Emek Perçin ve Endüstriyel Bağlantı Elemanları, KEBA Bağlantı Sistemleri, Has Çelik ve Norm Cıvata'nın stantlarını ziyaret etti.

"Milli katılım faydalı olacaktır"

International Fastener Expo Fuarı'nın bağlantı elemanları ve kilit sektörlerinde; üreticilerin, distribütörlerin, satın alma, tasarım ve karar vericilerin bir araya geldiği bir platform olduğuna dikkat çeken Çetin Tecdelioğlu, "Sonraki senelerde Türk firmalarının milli katılım organizasyonu kapsamında katılımlarını ve sektör açısından pazar potansiyelini değerlendirme imkanımız oldu. 35 bin metrekarelik sergileme alanı bulunan fuar, Las Vegas Convention Center'da yılda bir kez düzenleniyor. Gelecek yıl 09-11 Mayıs 2018 tarihleri arasında düzenlenecek fuara, ABD'de depolama ve servis hizmeti sağlayabilecek firmalarla birlikte milli katılım yapılmasının faydalı olacağı düşünüyoruz" dedi.

"İhracat için ortam hazırladık"



Sektörün en önemli fuarlardan olan Fastener Expo'ya milli katılım yapan Çin, Tayvan, Kore ve Hindistan stantlarının yanı sıra Pacific West Fastener Association, Industrial Fasteners INC. ve National Fastener Distributors Association gibi dernek ve kuruluşların stantlarını ziyaret ettiklerini kaydeden Tecdelioğlu, "İlgili kişilerle iletişim kurarak ihracat için ortam hazırladık" diye konuştu.

ABD pazarı hakkında bilgi veren Çetin Tecdelioğlu şunları kaydetti: "Bağlantı elemanları, kilitler ve el aletleri gibi geleneksel sektörlerde bir dönüşüm yaşanmış, yurt dışında daha düşük maliyetli üretim yapılabilecek merkezler tercih edilmiş. Ayrıca distribütör ve temsilcilikler ağıyla geniş çapta ürün ülkeye ithalat yoluyla giriyor. ABD'nin Türkiye'den yaptığı bağlantı elemanları, kilitler ve el aletleri sektörüne yönelik ithalat dünyadan yaptığı genel ithalatla kıyaslandığında, 2014'te yüzde 0,3, 2015 ve 2016'da yüzde 0,5 olarak gerçekleşti. ABD bu dönemde Türkiye'den en fazla el aletleri ithal etti"